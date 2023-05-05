Украинская РСЗО "Бастион-2" бьет врага не хуже западных аналогов: чем она особенная (видео)

Пока точно неизвестно, сколько таких систем есть на балансе ВСУ, однако используют их на поле боя не часто

Вооруженные Силы Украины показали качественную работу реактивной системы залпового огня "Бастион-2". Впервые этот вид вооружения был замечен еще в начале полномасштабного вторжения россии, однако впоследствии кадры стали появляться в Сети чаще.

В частности, одно из видео эффектной работы украинской РСЗО "Бастион-2" в феврале 2023 года показала 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Чем особенный этот вид вооружения

РСЗО "Бастион" — это модерированнаясоветская реактивная система залпового огня от БМ-21 "Град" на шасси автомобиля КрАЗ-6322. Разработка машины проходила в двух вариантах: базовая "Бастион-1" и "Бастион-2". Особенность последней заключается в продленной колесной базе, а также дополнительным боекомплектом. Кроме того, у "Бастиона-2" есть возможность укомплектовываться двумя переносными зенитно-ракетными комплексами.

Впервые разработкой этого типа РСЗО занялись еще в 2008 году. Уже впоследствии машина прошла ряд испытаний и была продемонстрирована в целом. Уже после "Бастиона" начали поставлять украинскому войску, хотя пока неизвестно, сколько единиц вооружения находится на балансе ВСУ.

Особенностью этой реактивной системы залпового огня является механизм автоматической перезарядки, благодаря которому после перезарядки огонь можно открыть в считанные минуты. При условии, что заряжание происходит вручную, то этот показатель составляет 7 минут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на передовых позициях ВСУ заметили чешскую РСЗО BM-21 MT — чем она особенна.