Если этого не знать, то можно попасть впросак: как правильно снимать показания газового счетчика

Перед снятием показания необходимо установить, какой у вас тип счетчика

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом делать это необходимо правильно.

Чтобы избежать неразберихи "Тлеграф" рассказывает, как правильно снимать показания счетчика газа.

Прежде всего следует обозначить, что существует несколько типов газовых счетчиков и сначала нужно определить, какой тип отсчетного устройства имеет установленный у вас счетчик: механический или электронный.

Механический счетчик газа

Основным отличием является барабан с цифрами, расположенный на панели. Число здесь разделено на две части запятой. А показатели счетчика нужно записывать слева направо. Если видите, что число разделяется запятой, цифры после нее записывать не нужно. Ноли слева перед числом тоже не указывают. Если же число не разделено запятой, то его нужно записывать полностью.

Электронный газовый счетчик

Как и в случае с механическим прибором, число здесь разделено запятой на две части. Также вместо запятой может использоваться красная точка. Чтобы снять показания, нужно записать цифры слева (без нулей сначала и цифр после запятой или красной точки).

Напомним, ранее мы писали о том как передать показатели счетчика за свет дистанционно. Если у вас есть смартфон или компьютер, то вы можете передать показатели в телефонном режиме или онлайн через мессенджеры.

Также мы сообщали о том, как правильно снимать показатели счетчика за воду. Важно не только делать это вовремя, но и делать это правильно, а во время этой процедуры необходимо учитывать несколько важных нюансов.