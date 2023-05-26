Маленький, незаметный, но опасный: что известно о катере "Буча", который принял Залужный (фото)

Что известно о катерах тиипа "Гюрза"

В пятницу, 26 мая, в состав ВМС ВСУ был принят малый бронированный артиллерийский катер типа "Гюрза", а на церемонии присутствовал главком ВСУ Валерий Залужный.

Как сообщили в командовании ВМС ВСУ, катер получил название "Буча", а его строительство началось еще до начала полномасштабного вторжения, а завершилось во время боев за Киевскую область.

Отмечается, что после принятия на вооружение "Буча" будет выполнять задачи на Днепре возле Киева.

Валерий Залужный на церемонии принятия МБАК "Буча" в состав ВМС

Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, который тоже присутствовал на церемонии, отметил, что с момента начала российского вторжения на Днепре не было сил и средств ВМС. Однако теперь был создан руководящий орган, который будет координировать действия всех кораблей и катеров на реке.

Катера "Гюрза" начали выпускать с 2004 года. Они вооружены двумя ПТРК, 30-мм автоматической пушкой, двумя пулеметами калибра 7,62 мм и несколькими гранатометами.

Кроме того, на катер установлено современное радиолокационное и навигационное оборудование, для обнаружения и поражения целей. МБАК также имеет систему защиты от наведения оружия противника и систему автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Как сообщалось ранее, 23 мая президент Владимир Зеленский сообщил о создании корпуса морской пехоты.