Взрывы в Киеве: работает ПВО

Киевлян призывают соблюдать правила безопасности

Во время воздушной тревоги в ночь на пятницу, 2 июня, в Киеве слышны взрывы. Об этом сообщает корреспондент Телеграфа.

В свою очередь, в Киевской городской администрации (КГВА) сообщили о работе ПВО.

В Киевской ОВ также сообщили, что в области работают силы ПВО.

"В регионе повышена опасность атаки с воздуха. Силы противовоздушной обороны работают по враждебным целям. Просим жителей области оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги", — говорится в сообщении ОВА.

Также в Киевской ОВО призвали не снимать работу сил ПВО и не публиковать ее в сети. Сообщается, что такие действия могут нанести ущерб нашим защитникам.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на столицу еще двигается волна БПЛА. Он также подтвердил взрывы в Киеве и отметил, что в городе работает ПВО.

Позже он предупредил о серии повторных взрывов.

Во время воздушной тревоги многие жители столицы находились в метро.

Напомним, что в последние недели российский враг почти каждую ночь атакует Украину с применением ракет и дронов-камикадзе. Так, в ночь на 1 июня оккупанты выпустили по Киеву 10 ракет типа "Искандер". Из них 7 были баллистическими, а 3 – крылатыми. Силы ПВО сбили все российские ракеты. Обломки рухнули в трех районах столицы. Предварительно было известно о 10 пострадавших. В Деснянском районе Киева из-за падения обломков погибли три человека: ребенок, мама и еще одна женщина. По предварительным данным, они направлялись к укрытию в поликлинике, которое было на момент атаки закрытым.