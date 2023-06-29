Индийский режиссер снимает кино о войне в Украине

Индия совместно с россией снимает фильм об Украине с довольно странным сюжетом. В лучших традициях российской пропаганды, в нем покажут мифических украинских националистов и героических российских военных.

На киноленту с названием "Миссия "Ганг" обратили внимание пользователи Facebook.

События фильма разворачиваются в феврале 2022 года в украинских Сумах, куда приехали студенты из Индии.

"После начала специальной военной операции россии индийские студенты получают распоряжение посольства вернуться на родину. Однако украинские националисты устраивают в Сумах беспорядки и начинают охоту за иностранными студентами. Алие и ее друзьям приходится бороться за жизнь. После обращения правительства Индии за помощью российские военные выполняют особую миссию по эвакуации индийских студентов из захваченного "азовцами" города", — говорится в описании к ленте.

Фильм, над созданием которого работают индийский режиссер Адитья Дхар и российский продюсер Михаил Чурбанов, обещают показать в 2023 году.

В комментариях в сети людей сюжет этой ленты, мягко говоря, удивил.

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