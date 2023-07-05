Израильский прицел и польская броня: ВСУ используют модернизированные советские танки Т-72 (фото)

Польша передала по меньшей мере 60 танков PT-91 Twardy

22-я отдельная механизированная бригада ВСУ успешно использует модернизированные в Польше советские танки Т-72, которые получили название Twardy.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Facebook.

"Наши танкисты в очередной раз доказывают, что даже в полевых условиях они способны отремонтировать что-либо в своей технике. А как иначе?! Она же помогает гнать оккупанта с родной земли. Верим в Вооруженные Силы Украины!" — говорится в публикации.

В рамках военной помощи ВСУ польские партнеры передали около двух батальонов модернизированных танков PT-91 Twardy.

Поляки обновили в них ряд систем. В частности, советские танки получили польскую динамическую систему защиты ERAWA. По заверениям разработчиков, данный тип защиты с вероятностью 95% может защитить танк от поражения советских ПТУРов и с вероятностью около 50% от современных бронебойных боеприпасов.

Также танки оборудовали израильским прицелом ночного видения, словацким стабилизатором, лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. В ходе модернизации советская машина получила двигатель Volya на 850 лошадиных сил.

Интересно, что в распоряжении 22-й бригады есть и другие модернизированные Т-72. Кроме польской версии военные используют танки украинской модернизации Т-72АМТ, а также Т-72 "Урал".

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно ВСУ уничтожили редкую технику россиян.