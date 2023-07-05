По Украине ширится воздушная тревога: что известно на данный момент

Жителей областей, где объявлена тревога, просят находиться в укрытиях из-за ракетной угрозы

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Это связано с вероятными пусками ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 из акватории Каспийского моря.

Информацию об этом сообщают в Воздушных силах Украины.

"Сумская, Полтавская области – ракетная опасность! Юг – ракетная опасность. Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр" Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

В профильных мониторинговых пабликах сообщали, что со стороны Черного моря на Николаев летят ракеты. Однако в 10:58 появилась информация, что воздушной цели больше нет в пределах Николаевской области.

В Telegram-канале "Мониторинг. Украина" пишут, что подход ракет с Каспия ожидается через час.

"В акваторию Черного моря вышел четвертый ракетоноситель. Суммарный залп – 24 ракеты типа Калибр", — добавили в паблике.

Жителей областей, в которых сейчас объявлен сигнал воздушной тревоги, просят находиться в укрытиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский в Харьковской области. В результате атаки пострадали более 30 человек, среди которых много детей.