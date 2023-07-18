Прямое попадание в блиндаж: в боях за Бахмут погиб молодой командир танка

Жизнь молодого парня оборвалась 16 июля во время вражеского артобстрела

В Бахмутском районе, где продолжаются тяжелые бои, погиб старший сержант, командир танка Цимбалюк Игнат Русланович 1998 года рождения. Воин стоял на защите своей Родины с 2019 года.

Об этом сообщили на странице Тульчинской районной государственной администрации.

Игнат был родом из Торецка Донецкой области. А в городе Тульчин нашла убежище бабушка военного Татьяна Ивановна, которая была вынуждена покинуть свой дом и переехать в другое место из-за вторжения российских оккупантов.

Воин прошел срочную службу в армии и с октября 2019 года стал на защиту Родины, подписав контракт. Главный сержант Цымбалюк Игнат был командиром танка.

Парень погиб 16 июля в результате прямого попадания в блиндаж в ходе вражеского артобстрела, вблизи населенного пункта Веселое Бахмутского района Донецкой области.

"Благодаря таким людям, как наш Защитник, мы сегодня имеем возможность жить под голубым небом и разговаривать на родном языке. С глубокими соболезнованиями и верой в Победу!", — говорится в сообщении Тульчинской РГА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою за Украину погиб капеллан Днепровской зенитной ракетной бригады и протоиерий ПЦУ Марьян Дюса.