Поверка счетчиков снова обязательна: как в Днепре заказать эту услугу

Поверка осуществляется бесплатно, но не во всех случаях

В Украине возобновили процедуру прохождения плановых поверок счетчиков воды, которую приостанавливали в апреле 2022 года из-за начала российского вторжения.

Процесс поверок в Украине регламентируется постановлением Кабмина №440 от 7 апреля 2023 года, которое гласит, что не проходить их могут лишь жители территорий, находящихся под оккупацией или в зоне боевых действий. Остальным же поверку счетчиков воды необходимо проходить каждые четыре года.

Стоит отметить, что если этого не сделать, то поставщик услуг будет начислять плату за потребленные услуги согласно средним нормам потребления, которые зачастую сильно превышают фактическое потребление.

"Телеграф" рассказывает о том, к кому обращаться за поверкой газового счетчика в Днепре.

В данном областном центре поверкой газовых счетчиков занимается филиал "Газсети". При этом самому потребителю никуда обращаться не нужно. Плановая поверка счетчиков выполняется бесплатно согласно утвержденным графикам с предварительным уведомлением клиентов о дате и времени.

Если же у потребителя возникла потребность внеплановой поверки счетчика, то тогда ему нужно обратиться к менеджерам одного из центров обслуживания клиентов Днепровского филиала "Газсети" по адресам: ул. Исполкомовская, 34 или пр. Слобожанский, 96а.

Однако поверка в этом случае будет осуществляться уже за счет инициатора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как заказать поверку счетчика воды в Киеве, а также о том, надо ли ее проходить в Харькове.