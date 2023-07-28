На фронте засветился новейший турецкий гранатомет: чем он особенный (фото и видео)

О поставках Украине этого оружия не сообщалось

ВСУ начали использовать на фронте полуавтоматические гранатометы RDS40-MGL, они легче аналогов позволяют вести огонь 40-мм гранатами.

Об этом сообщает OSINT-аналитик War Noir в Twitter.

Он опубликовал фото, на котором украинский солдат держит в руках RDS40-MGL производства Repkon Defence.

Примечательно, что о поставках Турцией Украине полуавтоматических гранатометов RDS40-MGL не сообщалось. Неизвестно, были ли гранатометы куплены украинской стороной или партнеры предоставили их безвозмездно в рамках военной помощи.

Полуавтоматические гранатометы RDS40-MGL — новая разработка турецкой компании Repkon. О серийных поставках гранатометов турецкой армии официальная Анкара не сообщала.

В RDS40-MGL можно зарядить шесть гранат. При этом, по данным производителя, этот гранатомет легче всех представленных на рынке аналогов на 1,5 кг и весит всего 5,4 килограмма.

Для производства RDS40-MGL используется технология Flow Forming, позволяющая повысить ресурс стрельбы. Гранатомет может вести огонь боеприпасами пониженной и средней баллистики. Последние обычно используются в тандеме со станковыми гранатометами.

Особенностью гранатомета является возможность применения боеприпасов калибром 40х46 мм с пониженной баллистикой, а также гранат калибром 40х53 мм со средней баллистикой. Последние применяются на станковых гранатометах.

Полуавтоматический гранатомет способен вести прицельный огонь боеприпасами пониженной баллистики на расстояние до 400 метров. При использовании боеприпасов средней баллистики дальность ведения прицельного огня увеличивается до 800 метров.

Для этого гранатомета также подойдут гранаты украинского производства калибром 40х53 мм, пишет "Милитарный".

Как рассказывал "Телеграф", ВСУ используют французскую гранатометную систему, прожигающую любые российские танки.