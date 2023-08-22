По всей Украине воздушная тревога, в небе носитель "Кинжалов": что известно

Всех граждан просят находиться в укрытиях

Днем во вторник, 22 августа, во всех областях Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Это связано с очередной активностью вражеской авиации. В такой момент крайне необходимо помнить о собственной безопасности и находиться в укрытии.

По данным профильных Telegram-каналов, был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области россии. В связи с этим не исключено, что захватчики могут вновь нанести удары по Украине.

"Угроза применения сверхзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", МиГ-31К, ракета Х-47м "Кинжал", — говорится в сообщении.

Отметим, что МиГ-31К является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет опасность для всех областей нашей страны.

В Воздушных силах Украины подтвердили эту информацию. Всех просят оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

На момент публикации материала информации о ракетной атаке по украинским городам нет.

В 13:20 в части областей начались отбои тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 22 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. В результате пострадали десятки частных домов, а также ранения получил один человек. Чудом выживший во время обстрела мужчина рассказал, как все это происходило и как ему удалось спастись.