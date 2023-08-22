По всій Україні повітряна тривога, у небі носій "Кинджалів": що відомо

Усіх громадян просять перебувати у укриттях

Вдень у вівторок, 22 серпня, у всіх областях України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Це пов'язано з черговою активністю ворожої авіації. У такий момент необхідно пам’ятати про власну безпеку і перебувати в укритті.

За даними профільних Telegram-каналів, було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з авіабази "Саваслейка" в Нижньогородській області росії. У зв’язку з цим не виключено, що загарбники можуть знову завдати ударів по Україні.

"Загроза застосування надзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал", МіГ-31К, ракета Х-47м "Кинджал"", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що МіГ-31К є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить небезпеку для всіх областей нашої країни.

У Повітряних силах України підтвердили цю інформацію. Усіх просять залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

На момент публікації матеріалу інформації про ракетну атаку по українських містах немає.

О 13:20 у частині областей почалися відбої тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 22 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. В результаті постраждали десятки приватних будинків, а також поранення отримала одна людина. Чоловік, який дивом вижив під час обстрілу, розповів, як все це відбувалося і як йому вдалося врятуватися.