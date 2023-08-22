Появилась зацикленность на переговорах с россией: Фесенко сказал, когда реально начнется разговор с москвой

Переговорный процесс может затянуться на долгие годы

Украинцам не стоит думать о быстром мире, хотя попытки проводить переговоры с москвой все же будут, но даже они не дадут результата сразу.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" политолог и политический консультант Владимир Фесенко, в последнее время в Украине очень часто видят намеки на мирные переговоры в любой новости, приходящей из запада.

"У кого-то эти ожидания обусловлены надеждой на быстрый мир (раз уж не случилось быстрой победы). А кто-то, наоборот, боится этих возможных переговоров, опасаясь, что нам навяжут мир на невыгодных условиях. Мне кажется, что даже появилась некая зацикленность на теме переговоров", — отметил он.

При этом он добавил, что и тем и другим придется разочароваться, поскольку быстрого мира точно не будет. Впрочем, попытки вести переговоры будут, но и до этого придется подождать еще по меньшей мере 3-4 месяца, а то и вовсе до конца следующего года.

Фесенко добавил, что могут быть какие-то договоренности о прекращении огня, однако даже они дадут свой результат далеко не сразу.

Политолог также не исключил, что будущий переговорный процесс затянется далеко не на один год.

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Напомним, ранее "Телеграф" спросил политических и военных экспертов о том, как долго Украина сможет противиться склонению к заключению "сделки с дьяволом" и какие последствия будет иметь даже временное перемирие не на наших условиях.