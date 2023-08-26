Украина сменила стратегию ведения войны: СМИ узнали о секретном совещании Залужного на польской границе

На встрече присутствовали два высокопоставленных чиновника НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одиннадцать дней назад провел переговоры с коллегами по НАТО в секретном месте на границе Польши и Украины. Эта встреча была необходима для корректировки украинской стратегии контрнаступления.

Как информирует The Guardian, целью пятичасовой встречи было помочь "перезагрузить военную стратегию Украины", а также подкорректировать планы на грядущую зиму.

Издание сообщает, что с украинской стороны помимо Залужного также было практически все высшее военное командование, а со стороны Запада присутствовал главнокомандующий НАТО, американский генерал Кристофер Каволи, а также глава вооруженных сил Великобритании Тони Радакин.

Хоть на Западе неохотно комментируют информацию о том, к чему привели переговоры, однако источники издания сообщили, что после переговоров украинские военные сфокусировали усилия на Запорожском фронте.

Как сообщалось ранее, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко напомнил, что подобного размаха сражений как в Украине мир не видел со Второй мировой войны, а потому рассказывать о "медленном контрнаступлении ВСУ" точно не стоит.