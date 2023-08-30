31 боец открыли ВСУ путь на Токмак: стала известна героическая история освобождения Работино

Воины проползали минные поля на животах

Освобождение села Работино в Запорожской области не обошлось без героизма украинских воинов. 31 боец, половина из которых не имели боевого опыта, прогнали оккупантов приложив немыслимые усилия.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на конференции послов Франции. Историю успеха наших героев цитирует пресс-служба МИД.

Он рассказал, как данное подразделение на протяжении нескольких месяцев проводил непрерывные штурмы на этом участке фронта. Из-за истощения и потерь в какой-то момент оно потеряло способность продолжать наступление – и тогда были приняты "радикальные решения": в подразделении сменили руководство.

Новый командир попросил собрать мотивированных и готовых выполнять боевые задачи бойцов. Была создана сводная группа из 31 бойца, треть из которых не имели боевого опыта, но все они имели знания и волю к победе.

"Благодаря лидерству командиров и сержантов, эта группа установила горизонтальные связи со смежными подразделениями и приступила к работе на линии столкновения. За 18 часов они проползали буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин", — рассказал Кулеба.

Дальше были бои в посадках, где, как отметил министр, "происходят величайшие трагедии и героизм этой войны". Нашим воинам удалось выбить оттуда россиян и двое суток держать эту позицию, пока не подошло подкрепление.

"Впоследствии эта группа прошла еще 10 километров с рюкзаками по 35-40 кг веса по минным полям. Они успели только коротко перевести дыхание и сразу пошли на штурм укрепленных российских позиций, выбили врага оттуда и продержались до подхода основных сил. В общей сложности, за 40 дней это подразделение провело шесть штурмов и две разведки. Группа из 31 человека выполнила работу целого батальона, который должен состоять где-то из 400 человек. Потери составили 7 раненых, из которых только один тяжелый, наступивший на мину", — говорит глава МИД, добавляя, что "Фактически работа этой группы сделала возможным наступление целой бригады на Работино и его освобождение после недель штурмов. После закрепления на его флангах мы открываем путь на Токмак и, наконец, Мелитополь и границу с Крымом".

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ прорвали самую сложную линию обороны россиян.