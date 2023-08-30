31 боєць відкрили ЗСУ шлях на Токмак: стала відома героїчна історія звільнення Роботиного

Воїни проповзали мінні поля на животах

Звільнення села Роботине у Запорізькій області не обійшлося без героїзму українських воїнів. 31 боєць, половина з яких не мали бойового досвіду, прогнали окупантів, доклавши немислимі зусилля.

Про це розповів Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на конференції послів Франції. Історію успіху наших героїв цитує пресслужба МЗС.

Він розповів, як цей підрозділ протягом кількох місяців проводив безперервні штурми на цій ділянці фронту. Через виснаження та втрати у якийсь момент воно втратило здатність продовжувати наступ – і тоді було ухвалено "радикальні рішення": у підрозділі змінили керівництво.

Новий командир попросив зібрати мотивованих та готових виконувати бойові завдання бійців. Було створено зведену групу з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду, але всі вони мали знання та волю до перемоги.

"Завдяки лідерству командирів та сержантів, ця група налагодила горизонтальні звʼязки з суміжними підрозділами і приступила до роботи на лінії зіткнення. За 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по шість мін", — розповів Кулеба.

Далі були бої у посадках, де, як зазначив міністр, "відбуваються найбільші трагедії та героїзм цієї війни". Нашим воїнам вдалося вибити звідти росіян і дві доби тримати цю позицію, доки не підійшло підкріплення.

"Згодом ця група пройшла ще 10 кілометрів з рюкзаками по 35-40 кілограмів ваги по мінних полях. Вони встигли лише коротко перевести дихання та одразу пішли на штурм укріплених російських позицій, вибили ворога звідти та протрималися до підходу основних сил. Загалом, за 40 днів цей підрозділ провів шість штурмів та дві розвідки. Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону, який мав би складатися десь з 400 людей. Втрати склали 7 поранених, з яких лише один тяжкий, який наступив на міну", — говорить міністр, додаючи, що "Фактично, робота цієї групи зробила можливим наступ цілої бригади на Роботине та його звільнення після тижнів штурмів. Після закріплення на його флангах ми відкриваємо шлях на Токмак і, зрештою, Мелітополь та кордон з Кримом".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ прорвали найскладнішу лінію оборони росіян.