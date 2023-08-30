"Зубы дракона" держались меньше суток: ВСУ прорвали линию суровикина - BILD

Воинам также удалось продвинуться вперед

Украинские военные продолжают достигать успехов в ходе контрнаступления и одним из них стал прорыв укрепления "линии суровикина". Это случилось недалеко от освобождённого накануне села Работино Запорожской области

Об этом сказал немецкий военный аналитик BILD Юлиан Рёпке, пишет BILD. Во вторник, 29 августа, он сообщал, что ВСУ наступают оттуда на юго-восток в направлении села Вербовое. На пути им попалась фортификационная линия из бетонных "зубов дракона", однако длилось это не более суток.

"Украинская армия прорвала главную российскую оборонную "линию суровикина" и приближается к селу Вербовое Запорожской области. То есть "зубы дракона" сдерживали украинских солдат лишь около суток", — пишет Рёпке.

Он также подчеркнул, что в этом же районе украинские военные смогли продвинуться на 2 км восточнее села Новопрокоповка.

Для справки: в конце ноября 2022 года, когда российские оккупанты после освобождения Херсона отступили на левобережье Днепра, там начала появляться так называемая "линии суровикина". Под линиями подразумевается сеть окопов и блиндажей, минных полей, танковых ловушек и огневых позиций. Также эта линия состоит из бетонных пирамид.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генеральном штабе Украины рассказали, как проходит контрнаступление ВСУ. Отмечается, что наступательные операции проводятся на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.