"А вы скидывайтесь на дроны": в Минспорта решили отремонтировать теннисные корты за сотни миллионов

Тендер объявило Министерство молодежи и спорта Украины

В Украине продолжаются скандалы со странным (как для войны) госзакупками. Не успели украинцы еще отойти от барабанов за миллион, как в Киеве решили отремонтировать теннисные корты…за сотни миллионов.

Об этом свидетельствует информация с сайта Prozorro. Тендер был объявлен Министерством молодежи и спорта Украины.

Указывается, что в Голосеевском районе Киева на базе госпредприятия "ЦУТБ "Ледовый стадион", который находится на проспекте Академика Глушкова, хотят создать Национальный теннисный центр. Для этого чиновники собрались отремонтировать теннисные корты и здания. Общая стоимость услуг составляет 307 млн. 831 тыс. 733 грн.

Из-за этого среди украинцев разгорелся настоящий скандал. Многие посчитали, что такие траты не нужны нашей стране во время войны и выражали свое возмущение.

Стоит отметить, что в настоящий момент тендер уже отменили.

Напомним, ранее мы писали о том, что в бомбоубежища Киева закупили дорогущие маты. Общая сумма — 3 млн гривен. При этом другие районы в этот же промежуток времени сделали аналогичные закупки, но потратили на них в два раза меньше бюджетных средств.