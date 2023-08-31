Проверка счетчиков воды, тепла, газа и электроэнергии – что нужно знать каждому

В каких областях проводится проверка и кто имеет право не платить?

В Украине проверки счетчиков были приостановлены в связи с войной. Позже проверки возобновили в соответствии с Постановлением Кабмина № 440 от 7 апреля 2023 года, которое вступило в силу в июне.

Позже, согласно Постановлению Кабмина № 440 от 7 апреля 2023 года, которое вступило в силу в июне, проверки возобновили.

Летом 2023 года вернули правила поверки счетчиков, действовавших до полномасштабного вторжения россии (до этого процедура была необязательной). Среди них это касается счетчиков воды. В отличие от счетчиков газа, где периодическую поверку всегда оплачивает облгаз, за аналогичную процедуру с водяными приборами учет может платить и потребитель, пишет Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Проверка приборов учета производится на всей территории страны, кроме:

- оккупированных населенных пунктов;

— территорий, где ведутся боевые действия или возможны боевые действия.

Если потребитель по каким-либо причинам откажет коммунальщикам в проверке прибора учета, оплату будут начисляться по нормативам, а не по фактическому потреблению.

Кто имеет право не платить за коммуналку

Не платить за жилищно-коммунальные услуги могут все граждане, более 30 дней не проживавшие в своей квартире или доме. Эта норма закреплена в 7 статье Закона О жилищно-коммунальных услугах и действовала задолго до введения в Украине военного положения.

Граждане, использующие это право, могут рассчитывать, что поставщик услуг произведет перерасчет. Тогда оплату спишут или будет переплата. Для этого нужно обратиться с заявлением к поставщику и предоставить справку об отсутствии в своем доме.

Не платить за все услуги потребитель не может даже если он более 30 дней отсутствует по месту жительства. Платить придется за отопление и управление многоквартирным домом, то есть за услуги, оказываемые централизованно. Если в квартире установлены счетчики, начисление будет производиться на основании их показателей.

Ранее "Телегаф" писал, можно ли поверить счетчику газа без его снятия: эксперт дала четкий ответ.