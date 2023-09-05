Появился новый способ передачи показателей счетчика газа: он намного быстрее

Способ позволит сэкономить время

Каждый месяц украинцы должны вовремя передавать показатели счетчиков, чтобы избежать переплат. Компании, к слову, постоянно идут на встречу своим абонентам и придумывают все новые и более простые способы делать это.

Так, например, "Нафтогаз" предложил украинцам передавать показатели счетчика онлайн новым способом. Инструкцией для клиентов поделились на официальной странице газоснабжающей компании

Благодаря нововведению процедура передачи показателей была существенно упрощена. Теперь передать данные о потребленном газе можно через сайт компании, без предварительной регистрации.

Как это работает

Перейти на сайт Нафтогаза;

в главном меню выбрать раздел "Передача показателей";

ввести лицевой счет и первые три буквы фамилии владельца счета;

кликнуть на "Отправить".

Когда откроется окно "Форма передача", нужно:

вести текущие показтели и номер телефона;

нажать кнопку "Отправить";

дождаться сообщения на экране "Показатели приняты успешно".

Однако, уточняют в компании, чтобы посмотреть историю начислений и получить счет нужно все же зарегистрироваться в личном кабинете.

Напомним, ранее мы писали о том, какие показатели счетчиков нужно передать в начале сентября.