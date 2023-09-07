100 тысяч россиян готовятся к наступлению: подробности от военных и украинских властей

Оккупанты готовятся к штурму

На Купянском направлении враг готовит большую ударную группу. В "ударный" кулак может войти сотня тысяч военных.

Такое заявление в эфире "Радио Свобода" сделал глава пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. По его словам, у россиян есть большая проблема — нехватка техники.

По словам военного, оккупанты придерживаются старой тактики ведения боя и штурмов на Купянском направлении.

"Они действуют по стандартному плану — сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч человек, а затем просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и также по другим направлениям", — сказал он.

Евлаш добавил, что на данном этапе идет противостояние артиллерии и дронов, а значит даже при наличии небольшого количества защитников врагу можно будет дать отпор.

Говоря о проблемах с техникой у врага спикер отметил, что это следствие эффективной работы нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, которые каждый день наносят удары по позициям противника.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что цель врага — окружить Купянск.

"Враг будет пытаться, но мы уверены, что ему этого не удастся. У них нет никаких успехов на поле боя. Наши военные наносят максимальные потери россиянам. Врагу постоянно приходится восстанавливать свои возможности для продолжения атак", — уточнил он.

Как известно, противник в последние месяцы активизировал силы на Купянском направлении, пока ВСУ ведут контрнаступление на Юге.

Ранее "Телеграф" писал о том, что несмотря на тяжелую ситуацию вокруг города Бахмут, украинским военным в ходе всего контрнаступления удалось освободить около 47 квадратных километров на этом направлении.