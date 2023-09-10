"Должны быть готовы": Зеленский намекнул на то, сколько продлится война

Война по всей видимости будет затягиваться, хотя россия ее не выдержит экономически

Длительную войну россия не выдержит в экономическом плане, однако Украине стоит быть готовой именно к ней.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist, российский диктатор владимир путин не понимает до конца насколько хрупкая экономика его страны.

По словам главы государства, ему бы не хотелось думать о необходимости вести затяжную войну, однако именно к этому он готовится

"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что путин не сможет выиграть долгую войну, потому что его подведет экономика. И при этом неважно будет сколько россиян его поддержат.

Также на усугубление внутренней ситуации в россии повлияют украинские дроны, которые доказывают неспособность российской армии защитить свои объекты. Из-за этого россияне рано или поздно начнут задавать неудобные вопросы. Кроме того, авторитет путина подкосил и недавний мятеж главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война может завершиться уже до конца 2023 года, однако для этого есть определенные условия.