Пусть дальше правит россией? Эксперт пояснил, почему смерть диктатора невыгодна Украине

Все не так однозначно и в интересах нашей страны может быть как раз правление путина в рф

Хотя именно президент россии владимир путин принимал решение о полномасштабном вторжении в Украину и стремится к продолжению войны, его смерть, возможно, столь выгодна нам, как кажется. Он успешно разрушает россию, и это плюс для Украины.

Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью Obozrevatel.

Он отметил, что центр принятия решений, скорее всего, находится в голове путина. И поэтому возникает определенная дилемма.

"На мой взгляд, наиболее точно это охарактеризовал начальник украинской разведки генерал Буданов. Он пояснил, что даже если бы у Украины была возможность дотянуться до этого центра принятия решений, здесь есть масса ограничивающих факторов. Начиная с того, что это может повлечь за собой очень существенные негативные последствия для сотрудничества с партнерами и международной поддержки Украины", — пояснил Мельник.

Он добавил, что у первых лиц есть писаный или неписаный иммунитет, даже если речь идет о преступнике, на арест которого есть ордер Международного уголовного суда. Это предполагает определенные политические ограничения.

"Но второе, о чем сказал Буданов и что я абсолютно разделяю – это то, что здесь нужно взвешивать. Выгоднее ли нам, чтобы путин продолжал разрушать Россию? Физическое уничтожение путина может привести к власти кого-то более сознательного в плане логики и принятия решений. Поэтому изменение центра принятия решений в россии, физлица путина, скорее всего, не будет на пользу Украине", — отметил военный эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с путиным произошел новый конфуз. Для патриарха Кирилла, например, глава кремля уже становился васильевичем, а теперь туда же и глава Мордовии.