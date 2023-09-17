Влетел прямо в набитую оккупантами "буханку": в сети появилось видео работы дрона ВСУ

По меньшей мере один оккупант пострадал, а автомобиль был выведен из строя

Российские оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на украинской территории, особенно после того, как на поле боя начали активно применять FPV-дроны.

Так военный аналитик и блогер Игаль Левин показал видео того, как один из таковых попал прямо в напичканный оккупантами УАЗ "буханку", который перевозил раненого.

Само видео "Телеграф" публиковать не будет, однако его можно просмотреть по этой ссылке. На нем видно, как один из оккупантов потешается над ранением товарища и сразу же получает "карму" в виде взрыва беспилотника. При этом автор записи утверждает, что ему после удара оторвало руку.

Это, впрочем, не помешало ему и нескольким другим россиянам покинуть автомобиль и убежать в лесополосу.

Вместе с тем известно, что атаку совершило подразделение ВСУ Flying Skull, которое поделилось видеозаписью с другого ракурса.

Также там показали фото того, как выглядит "буханка" после прилета. В частности, на снимке хорошо заметна дыра в крыше от кумулятивного снаряда.

Как известно, FPV-дроны от обычных отличаются тем, что управляются через специальные очки, которые позволяют пилоту видеть происходящее от первого лица. Об этом говорит и аббревиатура FPV (First Person View — вид от первого лица).

Эти дроны гораздо более шустрые, чем традиционные квадрокоптеры, не умеют зависать в воздухе и зачастую несут на борту до полтора килограмма взрывчатки. Стоимость одной такой "птички" не превышает 400 долларов, но позволяет поражать цели на расстоянии до 8 километров не подвергая бойцов риску.

Как сообщалось ранее, на днях украинские военные смогли захватить в качестве трофея новейший российский танк Т-90М, который был с ювелирной точностью поражен расчетом БМП Bradley