Умер высокопоставленный оккупант, штурмовавший Гостомель, Волноваху и Бахмут: подробности

В последнее время подразделение находилось возле Бахмута

В Украине на Бахмутском направлении был ликвидирован очередной высокопоставленный командир оккупантов.

Как проинформировал один из высокопоставленных боевиков т.н. "днр" александр ходаковский, речь идет о командире 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады, полковнике андрее кондрашкине.

Других подробностей того, как именно был ликвидирован оккупант, ходаковский сообщать не стал.

Как известно, после начала российского вторжения в Украину 31-я бригада участвовала в боях за Гостомель, где понесла существенные потери. После этого, летом 2022 года ее перекинули в Луганскую область, а затем под Волноваху (Донецкая область).

По состоянию на сентябрь 2023 года эта бригада находилась на Бахмутском направлении, где, по всей видимости, и был ликвидирован кондрашкин.

Известно также, что бригада принимала участие во Второй чеченской войне, вторжении в Грузию и операции ОДКБ по подавлению протестов в Казахстане. Кроме того она светились во время войны на Донбассе и в августе 2014 года потеряла там не менее 7 человек.

Как сообщалось ранее, на днях появилось сообщение о том, что в Украине ликвидировали командира 247-го десантно-штурмового полка армии рф василия попова.