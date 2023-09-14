Хваленый российский десант: в Украине уничтожен уже второй командир гвардейского полка ВДВ

Гибель захватчика держат в секрете

На войне в Украине ликвидировали командира 247-го десантно-штурмового полка армии рф Василия Попова. О его гибели впервые сообщили 10 сентября, теперь появилось подтверждение.

Информацию о ликвидации оккупанта подтвердило издание "Медиазона". Журналисты проанализировали сообщения о гибели Попова от пропагандистов, после чего убедились в том, что он ликвидирован.

По данным издания, первым о смерти российского офицера сообщил Z-блогер Егор Гузенко. При этом он просто сказал, что погиб командир 247-го полка, без указания его имени.

Позже журналисты благодаря утечкам из российских баз данных выяснили, что речь идет о Попове, которому на момент ликвидации было 38 лет. Известно, что он возглавил полк относительно недавно, так как в августе там был другой руководитель.

Интересно, что на войне в Украине погиб уже второй командир из 247-го десантно-штурмового полка. 26 февраля 2022 года был ликвидирован полковник Константин Зизевский.

Для справки. 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк входит в 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Его место дислокации — Ставрополь. С начала полномасштабной войны полк понес большие потери.

В российских СМИ регулярно нахваливают данный гвардейский полк ВДВ. Его неофициально называют "кузницей комдивов" (командиров дивизии). Это связано с тем, что многие, кто служил в данном полку, позже становились командирами воздушно-десантных соединений.

В 2013 году указом путина полку присвоили почетное звание "гвардейский".

По данным журналиста Юрия Бутусова, именно батальонно тактическая группа 247-го полка армии рф в 2014 году расстреливала украинские подразделения, которые выходили из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко. Тогда полком руководил Дмитрий Лисицкий, ликвидированный в Украине в марте 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что среди российских офицеров наблюдается бум суицидов.