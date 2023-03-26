Месть за Иловайск: ВСУ ликвидировали "Героя россии", расстреливавшего наших воинов в 2014 году
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Ликвидация россиянина ослабит боеспособность полка
В воскресенье, 26 марта, стало известно о том, что бойцам ВСУ удалось ликвидировать высокопоставленного российского оккупанта, который был причастен к Иловайской трагедии.
Как сообщил в своем telegram-канале журналист Юрий Бутусов, речь идет о командире 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка дмитрии лисицком.
По его словам, лисицкий командовал БТГ, которая атаковала украинских военных, прорывавшихся из окружения в районе села Горбатенко (Донецкая область). После этого оккупанта в 2015 году наградили званием "героя россии".
"247-й полк несёт большие потери во время вторжения в Украину в 2022-м году, ликвидация лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка", — написал Бутусов.
Напомним, бои за Иловайск в Донецкой области проходили с 7 по 31 августа 2014 года. 18 числа украинские военные смогли войти в город, но спустя несколько дней к россиянам и их марионеткам пришло мощное подкрепление, после чего бойцы ВСУ оказались в окружении.
Суммарно в ходе боевых действий погибло 368 украинских военных, еще 18 до сих пор считаются пропавшими.
Как сообщалось ранее, 17 марта в Херсонской области была взорвана машина коллаборанта из Новой Каховки, который обустраивал пыточные над захваченными украинцами.