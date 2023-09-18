Пока россияне прикрывают Москву и Крымский мост, ВСУ будет поражать военные объекты — Юрий Гудыменко

Эффективность ударов по территории Российской Федерации будет расти, ведь все больше военных целей остаются неприкрытыми. Пока враждебные ПВО оберегают Путина и Крымский мост, украинских защитников интересуют вражеские авиация, флот, места базирования.

Об этом в интервью с Виталием Портниковым для телеканала Эспрессо рассказал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Мы уже показываем, что нам не очень интересна российская критическая инфраструктура. Нас интересует российские крупные противолодочные корабли, исследовательские центры, где производят запчасти для ракет, а также российский флот, обстреливающий нас "Калибрами". Нас интересует российская авиация и места ее базирования. "Я был бы очень рад, если бы нас еще интересовали места, где перекачиваются нефть и газ. Потому что Крымский мост — это прекрасно, но россияне всегда будут закрывать этот объект. И фактически они будут закрывать Москву. Все остальное их мало интересует". Поскольку Россия очень большая, и есть много дыр, как можно зайти на территорию Российской Федерации, я думаю, что с повышением эффективности атак нас ожидает больше новостей. Впоследствии и Черноморский флот перестанет быть Черноморским, станет в лучшем случае Азовским или присоединится к крейсеру"Москва", — заверил Юрий Гудыменко.

По словам военного, необходимо более тщательно подходить к планированию, ведь россияне всегда будут прикрывать места, где находится или потенциально может заявиться Путин. Но всю Москву они не защищают.

"Россияне нерациональны, но когда дроны долетали до Москва-Сити, это еще раз подтверждало, насколько уязвимы они к современному оружию. Их нерациональность будет играть нам на руку: это больше окно возможностей. Они будут закрывать Путина, а мы будем находить военные цели по регионам и обезвреживать их максимально эффективным способом", — подытожил Гудыменко.