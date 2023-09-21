"Французский Mirage — не вариант": Игнат назвал пять требований к боевому самолету для Украины

Спикер Воздушных сил ВСУ опроверг информацию французских СМИ о поставке Украине одного вида самолетов

Украине нужен современный многоцелевой самолет, способный выполнять целый ряд боевых задач, однако это не французский Mirage 2000D. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

Вопросы поставки этих самолетов действительно поднимались летом 2023 года, и украинская сторона говорила, что во Франции есть лучшая авиатехника. Однако представитель ВСУ опроверг недавние заявления французских СМИ, что Украина может получить истребители "Мираж" и что Киев и Париж якобы близки к финализации переговоров.

Юрий Игнат объяснил взгляд на целесообразность использования данного типа самолетов.

"Для нас получение самолетов — очень важный вопрос, но Mirage 2000D — не вариант, — отметил спикер. — Чем он нам может помочь, если российская ПВО его просто уничтожит в воздухе? Нам нужен многоцелевой самолет, современный, способный:

обеспечить нам преимущество в воздухе;

отогнать российскую авиацию от наших границ;

отогнать ее с оккупированных территорий;

наносить удары по наземным надводным целям;

обеспечить обслуживание воздушного пространства и уничтожение крылатых ракет и целей, то есть — противодействовать ракетному терроризму россиян».

По словам Юрия Игната, учитывая мощность российской ПВО, Украина просто не может позволить себе снижать требования к военной авиатехнике.

"Сегодня мы не можем себе позволить собирать в авиационный "банк" все типы самолетов, это просто нерационально, и это истощит работу наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном, максимум — двух типах многоцелевых самолетов", — подчеркнул Игнат.

Он привел пример Швеции, где внимание Украины сосредоточено на самолете Gripen (Saab JAS 39 Gripen) и не только на текущей модели. "Saab имеет высокие шансы получить самолет нового поколения", — отметил Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что во Франции есть гораздо лучшие модели, которые действительно помогли бы защитить небо над Украиной. И посоветовал во время войны осторожно относиться к заявлениям медиа и даже руководителям некоторых стран, потому что они не всегда соответствуют действительности. В том числе, чтобы не информировать страну — агрессора о своих планах.