Крым или Донбасс: откуда ВСУ первее вышвырнут оккупантов и почему

У россиян встанет вопрос повторения "жеста доброй воли"

Деоккупация населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будет тяжелее, чем освобождение Крыма. На это есть несколько причин.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. Первой причиной он назвал то, что за 9 лет войны оккупанты выстроили там эшелонированную оборону. Вторая причина: агломерация городов на Донбассе – сплошная городская застройка.

"Города-миллионники или даже населенные пункты с численностью населения более 100 тысяч человек освобождать гораздо сложнее, ведь речь идет об уличных боях высокой интенсивности. Темп продвижения в таких условиях гораздо медленнее, а коэффициент потерь для атакующей стороны составляет 3 к 1. Оккупанты в течение семи месяцев штурмовали Бахмут, рассчитанный на 80 тысяч населения. Представьте сложность продвижения в Донецке с его застроенностью под миллион жителей", — говорит Снегирев.

Эксперт отмечает, что в этом смысле освобождать Крым будет значительно легче.

"Во-первых, он лишен фактора высокой агломерации городов; во-вторых, он имеет тотальную логистическую зависимость от внешних поставок. Таким образом ВСУ будет достаточно взять под контроль основные логистические хабы: Крымский и Чонгарский мост. В тот же момент у оккупантов встанет вопрос повторения "жеста доброй воли", как это было в Херсонской области". — считает он.

Больше об освобождении Крыма и прогнозах по поводу этого вы можете прочитать в полной версии интервью Дмитрия Снегирева "Телеграфу" под названием Оккупанты повторят "жест доброй воли": военный эксперт назвал две причины, почему освободить Крым будет легче чем Донбасс".

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны собираются освободить Бахмут в Донецкой области и еще два захваченных россиянами города.