Не нравится, когда говорят "дайте нам помощь": американский профессор дал совет Украине

Некоторые нарративы Украины имеют большие недостатки

Украине следует иначе ставить вопрос, когда речь идет о предоставлении ей помощи. Мир должен понимать, что если Украина "упадет", война может переместиться на страны НАТО и потому сейчас давать оружие выгоднее и дешевле. Такой нарратив переведет фокус с предоставления помощи Украине на то, что сейчас идет война в первую очередь за себя.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал профессор международного бизнеса Университета Северной Каролины в Гринсборо Василий Тарас, являющийся уроженцем Украины и проживающий в Штатах уже более 30 лет. В Украине часто подчеркивают, что это форпост свободного мира, демократии и цивилизации и, по его словам, есть множество людей, которые именно так воспринимают этот пафос.

"То есть какое-то зло напало на независимую страну, но независимая маленькая страна восстала и борется со злом. Нам, может, до той маленькой страны дела нет, но история хорошая. Такой классический боевик или фэнтези как "Властелин колец" или "Звездные войны". И я даже не знаю, люди действительно обеспокоены Украиной или хорошей историей и желанием болеть за хорошую команду. Когда Зеленский заявил: "Мне нужны патроны, а не эвакуация", это привлекло огромное количество людей, и не зря в то время фото Зеленского были на обложках всех журналов, и почти каждый выпуск новостей начинался с Украины", — сказал он.

Василий Тарас подчеркнул, что такой нарратив имеет также и большой недостаток. То есть, история сводится только к Украине.

"Люди словно должны определиться: они хотят помогать Украине или они хотят "болеть" за "нашу" команду. И это делает вопрос войны внешним – мы наблюдатели. А потому возникают ссоры, сколько стоит такое "боление", стоит ли Украина помощи. Сказка, может, и хорошая, но зла на свете много, и на всех денег не хватит", — добавил собеседник издания.

По мнению профессора, лучше, когда эту историю преподносят с точки зрения интересов Запада. Так, к примеру, Ники Хейли и Хиллари Клинтон говорят, что вопрос вовсе не в Украине, а это внутренний вопрос США.

"Послушайте, что путин говорил в 2007 году в своей мюнхенской речи о Западе, что он заявлял за несколько дней до нападения на Украину в феврале 2022 года. Он говорил, что его амбиции распространяются на весь Запад, или минимум на ту сферу, которая когда-то была под влиянием СССР", — напомнил Василий Тарас.

Также он вспомнил и заявление Лаврова, "собирайте свои манатки и убирайтесь на границы 1991 года". То есть, фактически они высказывают претензии на Балтику, Румынию, Польшу, Чехию и едва ли не Японию, и даже иногда упоминают об Аляске.

"И в этом нарративе как раз мы воюем не за Украину, помогаем не Украине, а идет война против нас, против США, а Украина взяла на себя самый большой удар", — подчеркнул профессор.

Также он упомянул слова Ники Хейли насчет того, что из военного бюджета на поддержку Украины уходит 3,5%. Если считать в миллиардах долларов, это огромные суммы, но с другой стороны это капля в море, если говорить о том, какой это процент из общего бюджета. По ее словам, за эти 3,5% благодаря Украине сдерживается такой гигантский противник, как россия.

"И насколько будет дороже, если вдруг Украина упадет, и эта война перенесется, условно, на страны НАТО. Здесь никакого альтруизма, никаких хороших эпических историй, а исключительно шкурный наш интерес – как нам дешевле. А дешевле давать Украине оружие. Такой нарратив переводит фокус с помощи какой-то Украине, на то, что мы воюем за себя, и Украина выполняет пока нашу работу, чтобы нам было дешевле и безопаснее", — сказал Василий Тарас.

Этот нарратив, по его словам, звучит довольно часто, и кто хочет, тот слышит его. Хотя в американских новостях его меньше.

"И когда Украина говорит: "дайте нам помощь", мне не нравится "дайте нам". Лучше конструировать по другому: идет война, мы держим фронт, но если вы не подключитесь, то мы можем и не удержать. В таком случае вы готовы принимать этот бой? Так нужно задавать вопросы. Но мне кажется, что это недостаточно делается", — подытожил собеседник.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": "Западу не так припекает Украина, чтобы идти на большие риски": интервью с американским профессором, ч.I.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава комитета по международным отношениям парламента Эстонии Марко Михкельсон считает, что Западу необходимо увеличить военную помощь для Украины.