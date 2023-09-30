ГУР завербовало российского офицера — он привел за собой еще 11 солдат: детали спецоперации "Барыня" (видео)

Он активно сотрудничал с Силами безопасности и обороны Украины с июня 2023 года

Главному управлению разведки Минобороны Украины удалось завербовать российского кадрового военного. Это было сделано в рамках операции "Барыня".

Об этом рассказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов на пресс-конференции, сообщает "Укринформ". В ней принимал участие и завербованный российский военный — Даниил Алферов.

Даниил Алферов

"В результате спецоперации "Барыня" на украинскую сторону перешел лейтенант, кадровый военный РФ Алферов Даниил Владимирович, с июня 2023 активно сотрудничавший с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки. Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих рф в плен несколькими партиями. Когда была угроза жизни Алферова, Украина провела спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию", — рассказал детали операции Юсов.

Транспортировали Алферова на подконтрольную Украине территорию Силы специальных операций ВСУ. По его словам, он связался с украинской стороной посредством проекта "Хочу жить".

Как уточняет "Обозреватель", этот российский офицер в составе 26 полка, 3 мотострелкового батальона, 5 мотострелковой роты находился на оккупированной части Херсонщины. Он с самого начала был против войны, которую его страна развязала против Украины и не хотел в ней участвовать.

"Я был категорически против. Не понимал, почему она началась… Для меня это был полный шок. Я знал, что Украина никогда не была врагом", – заявил Алферов.

Он хотел покинуть рф, но не смог, поскольку не мог бросить мать, которая болела. В 2022 году Алферову удалось избежать мобилизации, но зимой 2023-го его вызвали в военкомат и вынудили подписать контракт с министерством обороны.

"Не хотел ни воевать, ни убивать. Я был против войны изначально, потому что развязанная путиным война несправедлива ни в каком русле. Я считаю путина убийцей, он лишил крова тысячи украинцев, за что мне бесконечно жаль украинский народ. Я считаю, это несправедливо, столько смертей, горя по причине того, что у нашего "царя" возникло безумие. Это не описать, насколько несправедливо, словами", – сказал Алферов.

Именно поэтому офицер согласился на предложение о сотрудничестве с Украиной. Сначала он передавал украинской разведке разведданные — то, что помогало собрать оперативно-тактическую информацию о передвижении войск.

В начале августа подразделение Алферова перебросили на Херсонщину. Там он, по предложению украинской разведки начал убеждать оккупантов сдаваться в плен.

"Они мне предложили тех, кто согласится, отправлять военнослужащих, бойцов я имею в виду, сдаться в плен и у них будут гарантии по программе "Хочу жить". Я сначала очень долго размышлял насчет этого. До того, как меня на ночь привязали к дереву, мне удалось вывести три группы в общей сложности 11 человек", – рассказал военнослужащий.

Оккупанты начали его в чем-то подозревать, потому и привязали к дереву на ночь, а потом отправили на херсонские острова, откуда, по словам россиянина, живым и невредимым вернуться было крайне сложно. Тогда он решил воспользоваться программой "Хочу жить" уже сам.

"С островов я выбирался около двух суток. Путь был тяжелый. Потому что у меня не было сопровождения. Но я знал то место, куда мне нужно было идти. Я чудом остался цел, потому что дроны летали… Я не знал, по какому именно маршруту будет безопаснее. Но в итоге мне удалось выйти на спецназ, который меня встретил и дальше уже вывел на правобережье. После этого я уже проходил процедуры, которые предписаны для сдачи в плен", – рассказал мужчина.

Алферов добавил, что не планирует связывать свое будущее с россией. Он также публично заявил о своем желании воевать против путинского режима на стороне Украины.

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