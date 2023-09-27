Разыграли комедию: появились детали взятия в плен российского комбата

Украина вводила своего противника в заблуждение

В ВСУ рассказали, как перехетрили россиян с пленением майора Томова, которого захватили в конце лета на Херсонщине. Оказалось, что не вся информация в сети о нем является правдой.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на разговор с бойцами спецназа из отряда "Люмбарт". Они поведали, что видео, которое активно распространяли россияне, где Томов, якобы доправшивает украинских солдат, а тем самым показывает, что с ним все хорошо — являлось постановочным. Его сняли, когда тот уже был в плену у Сил обороны. Таким образом Украина вводила своего противника в заблуждение, а россияне в этот момент действительно думали, что с майором все в порядке.

Отмечается, что в это ситуации на руку украинским спецназовцам сыграла трусость самого Томова. Как стало известно УП из своих источников в ГУРе, когда Силы обороны, в частности разведывательный батальон спецназначения "Шаман", разбили несколько групп россиян у Казачьих Лагерей, Томов испугался ответственности и доложил своему начальству, что в его секторе все под контролем.

"Затем Томов отправил своих людей в разведку, чтобы узнать реальное положение дел на позициях. А украинские спецназовцы, устроив засаду, оперативно взяли их в плен. Когда же в разведку пришлось идти самому Томову – его ждала аналогичная судьба", — говорится в материале.

И пока противник думал, что с их офицером все хорошо, тот уже записывал новое видео, где показывает нашим солдатам позиции оккупантов.

"Благодаря Томову, украинские военные смогли уточнить оперативную обстановку на направлении, узнать местонахождение основных подразделений россиян, а также получить некоторую информацию для продолжения своей операции на юге", — пишут журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ уничтожили российского генерал-лейтенант Олега Цокова.