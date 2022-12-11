Укр

ВСУ взяли в плен "новогоднего вагнеровца": сеть накрыло волной мемов

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
"Новогодний вагнеровец" Новость обновлена 11 декабря 2022, 22:20
"Новогодний вагнеровец"

В сети появился новый мем

Украинские военные взяли в плен очередного оккупанта из состава ЧВК "Вагнера" и он уже успел стать звездой сети.

Как видно на оригинальном фото, россиянин слегка пострадал во время боев, после чего бойцы ВСУ заботливо завернули его в термоодеяло, из-за чего тот начал напоминать новогоднее украшение.

Именно эта ситуация и стала поводом для появления множества забавных картинок на эту тему.

Пленный вагнеровец
Оригинальное фото

Из-за золотистого цвета термоодеяла и приближения праздничного периода пленного "вагнеровца" в сети уже прозвали "новогодним".

Пленный вагнеровец
Новогодняя атмосфера
Пленный вагнеровец
Пленный вагнеровец

Однако на этом поток фантазии не остановился, так некоторые заметили, что в этой "обертке" он напоминает какую-то конфету в фольге.

Пленный вагнеровец
Подобные конфеты явно будут пользоватсья спросом

А другие увидели в этом отсылку к одеяниям священников.

Пленный вагнеровец
Пленный вагнеровец

Впрочем, нашлись и другие ассоциации. Поскольку, очевидно, пленному очень повезло вообще остаться в живых, в сети пофантазировали на тему, что было, если бы "вагнеровец" не оказался настолько везучим.

Пленный вагнеровец
Всё могло быть куда прозаичней
Пленный вагнеровец
Куда же без "чмони"

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку мемов о жизни украинцев в условиях постоянных отключений света, российских обстрелов.

Теги:
#Юмор #Мемы #ЧВК Вагнера