ВСУ взяли в плен "новогоднего вагнеровца": сеть накрыло волной мемов

В сети появился новый мем

Украинские военные взяли в плен очередного оккупанта из состава ЧВК "Вагнера" и он уже успел стать звездой сети.

Как видно на оригинальном фото, россиянин слегка пострадал во время боев, после чего бойцы ВСУ заботливо завернули его в термоодеяло, из-за чего тот начал напоминать новогоднее украшение.

Именно эта ситуация и стала поводом для появления множества забавных картинок на эту тему.

Оригинальное фото

Из-за золотистого цвета термоодеяла и приближения праздничного периода пленного "вагнеровца" в сети уже прозвали "новогодним".

Новогодняя атмосфера

Однако на этом поток фантазии не остановился, так некоторые заметили, что в этой "обертке" он напоминает какую-то конфету в фольге.

Подобные конфеты явно будут пользоватсья спросом

А другие увидели в этом отсылку к одеяниям священников.

Впрочем, нашлись и другие ассоциации. Поскольку, очевидно, пленному очень повезло вообще остаться в живых, в сети пофантазировали на тему, что было, если бы "вагнеровец" не оказался настолько везучим.

Всё могло быть куда прозаичней

Куда же без "чмони"

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку мемов о жизни украинцев в условиях постоянных отключений света, российских обстрелов.