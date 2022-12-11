ЗСУ взяли в полон "новорічного вагнерівця": мережу накрило хвилею мемів
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У мережі з’явився новий мем
Українські військові взяли в полон чергового окупанта зі складу ПВК "Вагнера", і він уже встиг стати зіркою мережі.
Як видно на оригінальному фото, росіянин трохи постраждав під час боїв, після чого бійці ЗСУ дбайливо загорнули його в термоковдру, через що той почав нагадувати новорічну прикрасу.
Саме ця ситуація і стала приводом для появи безлічі кумедних картинок на цю тему.
Через золотистий колір термоковдри та наближення святкового періоду полоненого "вагнерівця" в мережі вже прозвали "новорічним".
Однак на цьому потік фантазії не зупинився, так деякі помітили, що в цій "обгортці" він нагадує якусь цукерку у фользі.
А інші побачили у цьому відсилання до шат священників.
Втім, знайшлися й інші асоціації. Оскільки, очевидно, полоненому дуже пощастило взагалі залишитися живими, у мережі пофантазували на тему, що було, якби "вагнерівець" не виявився настільки везучим.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував добірку мемів про життя українців в умовах постійних відключень світла, російських обстрілів.