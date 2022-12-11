ЗСУ взяли в полон "новорічного вагнерівця": мережу накрило хвилею мемів

У мережі з’явився новий мем

Українські військові взяли в полон чергового окупанта зі складу ПВК "Вагнера", і він уже встиг стати зіркою мережі.

Як видно на оригінальному фото, росіянин трохи постраждав під час боїв, після чого бійці ЗСУ дбайливо загорнули його в термоковдру, через що той почав нагадувати новорічну прикрасу.

Саме ця ситуація і стала приводом для появи безлічі кумедних картинок на цю тему.

Оригінальне фото

Через золотистий колір термоковдри та наближення святкового періоду полоненого "вагнерівця" в мережі вже прозвали "новорічним".

Новорічна атмосфера

Однак на цьому потік фантазії не зупинився, так деякі помітили, що в цій "обгортці" він нагадує якусь цукерку у фользі.

Подібні цукерки явно будуть мати попит.

А інші побачили у цьому відсилання до шат священників.

Втім, знайшлися й інші асоціації. Оскільки, очевидно, полоненому дуже пощастило взагалі залишитися живими, у мережі пофантазували на тему, що було, якби "вагнерівець" не виявився настільки везучим.

Все могло бути куди прозаїчніше

Куди ж без "чмоні"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував добірку мемів про життя українців в умовах постійних відключень світла, російських обстрілів.