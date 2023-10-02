Раскол между ветеранами и гражданскими неизбежен, если государство не станет действовать — военнослужащий Юрий Гудыменко

Из-за несовершенного законодательства и госполитики недоверие общества к ветеранам войны будет расти, и эту проблему нужно решать уже сейчас

Законодательство Украины и государственная политика не готовы к большому количеству ветеранов после войны. Несправедливость по отношению к бывшим военнослужащим может стать причиной серьезного напряжения в обществе.

Об этом на Ветеранском форуме "Круг побратимов" в г. Моршин Львовской области заявил военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Если мы будем смотреть на реальность и масштабировать ее вперед, у нас получается очень плохая действительность. С действующим законодательством, с теми отношением и принципами, которые имеем сейчас, все движется к тому, что после завершения войны между ветеранами и гражданским обществом будет раскол. Этот раскол пока видится неизбежным. Ветераны будут восприниматься как льготники и нахлебники. У нас уже есть опыт отношения к ветеранам АТО и ООС. Вы можете вспомнить, как называли ветеранов в новостях, как ветераны показывали удостоверения в маршрутках. Сейчас мы должны понять, что существующее законодательство по отношению к ветеранам не может быть исполнено каким-либо образом. Представьте очередь из двух миллионов человек за обещанными гектарами земли и жильем", — сказал Юрий Гудыменко.

По словам военного, недоверие к ветеранам будет расти. Ведь в новостях будут показывать о получении квартир, а на самом деле государство не сможет обеспечить обещанным всех военных. Гражданское общество не будет понимать их возмущение.

"У нас есть золотой час. Момент, когда общество, государство и все украинцы вместе очень пластичны. Этот час сейчас, когда задается новая этика взаимоотношений и курс движения на 50 лет вперед. С каждым месяцем государственный аппарат и люди привыкают жить в установившемся формате, и это закрепляется. Пока общество и государство готовы менять свое поведение, фиксировать его на будущее, пока инициатива на стороне гражданского общества, а не Министерства ветеранов. Проблемы масштабируются сами по себе и распространяются по всей стране. А вот хорошие идеи, опыт сами по себе не распространяются – их надо проталкивать, пропихивать, публиковать. Делать так, чтобы это масштабирование произошло принудительно", — подытожил Гудыменко.