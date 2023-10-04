Наступление ВСУ: в Белом доме сделали прогноз на ближайшее время, есть позитив

В США ожидают от ВСУ "успеха на поле боя" в ближайшие месяцы

В Белом доме сделали прогноз наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ближайшее время. Погодные условия не будут мешать украинским военным продолжать освобождать оккупированное территории еще около полутора-двух месяцев.

Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом он рассказал во время брифинга.

По словам американского чиновника, примерно через две недели погодные условия станут хуже. Это повлияет на ведение боевых действий и может усложнить их. Но существенно тормозить процесс погода не будет.

Представитель Белого дома добавил, что за период "хорошей боевой погоды" (это примерно ближайших 6-8 недель – ред.,) в США ожидают от ВСУ "успеха на поле боя".

Ситуация на фронте

Контрнаступление украинского войска активно продолжается последние несколько месяцев. Украинские военные добились успеха по всей линии фронта.

Наступление украинских войск продолжается на двух направлениях фронта — Мелитопольском и Бахмутском. По словам спикера Генштаба ВСУ Павла Ковальчука, Силы обороны обладают локальными успехами. Об этом он заявил в эфире телемарафона 4октября.

По его словам, на Авдеевском направлении ВСУ отбили все атаки врага в районе Первомайского. Оккупанты около 10 раз пытались штурмовать в районе Марьинки и Красногоровки, но безуспешно.

Ранее "Телеграф" сообщил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал наступление ВСУ.