Ветераны, а не "атошники с ПТСР": как СМИ могут усилить сопереживание и избежать негативных намеков в чувствительных темах

Освещение аспектов жизни бывших военных требует максимальной деликатности

Долгое время в воображении общества статус ветерана массово ассоциировался с диагнозом "посттравматическое стрессовое расстройство" (ПТСР). Как только защитник покидал окоп и возвращался к мирной жизни, страх и осуждение со стороны гражданских клеймил человека воображаемой стигмой.

Стоит лишь вспомнить скандал 2017 года с начальником клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя Минобороны Олегом Друзем, который заявил, что возвращающиеся с войны люди могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества, поэтому 98% из них нуждаются квалифицированной поддержки. В ответ возмущенные ветераны АТО запустили флешмоб "Я — один из 93%".

За 10 лет войны ветераны и ветеранки постепенно разрушают это клеймо собственным примером. Ведь реальная ситуация совершенно противоположна бытующему мнению. Однако общественное мнение формируется со временем, а проводником объективного восприятия этого явления обществом есть медиа.

Специально для "Телеграф" Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов поделился советами для профессиональных и гражданских журналистов, как корректно, с уважением и эмпатией (сопереживанием) освещать тему ПТСР у ветеранов.

В настоящее время термин ПТСР используется массово и по отношению к большинству. Это первая ошибка, ведь только определенный процент возвращающихся с фронта должны и будут иметь ПТСР. Более того, ПТСР лечится и даже может пройти сам по себе. Также ложно говорить о том, что ПТСР будет у всех. У всех ветеранов его не будет.

"ПТСР — это диагноз, который устанавливается психиатрически. Он находится в справочнике Международной классификации болезней. Там все симптомы перечислены. С этим все четко. Не нужно всем вешать эту стигму" — говорит Александр Чаморсов, ветеран, главный психолог "горячей" линии кризисной поддержки Украинского ветеранского фонда — 0 800 33 20 29.

Пока нет официальной статистики относительно уровня ПТСР в военных. Это состояние можно диагностировать через 3-6 месяцев или позже, но после того, как комбатанты вернутся в мирную жизнь. Специально комментировать тему могут только люди, работающие с ветеранами в области психического здоровья. Также следует избегать визуала, где ветеран хватается за голову, бьет посуду и т.д. Ведь ПТСР – это не только агрессия.

Формулировка заголовка новости о ветеранах с ПТСР требует особой осторожности и ответственности, ведь эта тема чувствительна и может содержать потенциально оскорбительную информацию. Вот некоторые примеры того, как не стоит формулировать заголовки:

Упрощение и обобщение : Избегайте обобщений в заголовках, так как они могут способствовать стигматизации ветеранов из ПТСР. Например, избегайте заголовков типа "Все ветераны из ПТСР страдают от…" или "ПТСР — самая большая проблема среди ветеранов".

: Избегайте обобщений в заголовках, так как они могут способствовать стигматизации ветеранов из ПТСР. Например, избегайте заголовков типа "Все ветераны из ПТСР страдают от…" или "ПТСР — самая большая проблема среди ветеранов". Сенсационность и паника : Избегайте использования заголовков, которые носят сенсационный характер и могут вызывать панику среди читателей. Например, не используйте заголовки, содержащие слова "ПТСР ветерана угрожает…" или "Ветераны с ПТСР чаще агрессируют".

: Избегайте использования заголовков, которые носят сенсационный характер и могут вызывать панику среди читателей. Например, не используйте заголовки, содержащие слова "ПТСР ветерана угрожает…" или "Ветераны с ПТСР чаще агрессируют". Использование отрицательных примеров: Не используйте конкретные примеры ветеранов ПТСР для иллюстрации общего состояния. Это может вызвать негативное отношение к другим ветеранам. Например, "лица с ПТСР = разбойники".

Не используйте конкретные примеры ветеранов ПТСР для иллюстрации общего состояния. Это может вызвать негативное отношение к другим ветеранам. Например, "лица с ПТСР = разбойники". Шутки и ирония: Избегайте формулировок заголовков, которые могут вызвать шутки или иронию о ПТСР. Эта тема требует серьезного отношения. Только сами ветераны могут иронизировать над собой в рамках этой темы, имея такой опыт.

Избегайте формулировок заголовков, которые могут вызвать шутки или иронию о ПТСР. Эта тема требует серьезного отношения. Только сами ветераны могут иронизировать над собой в рамках этой темы, имея такой опыт. Сосредоточение на слабостях: Не акцентируйте на негативных аспектах ПТСР и его влиянии на ветеранов. При этом обращайте внимание на помощь, поддержку и возможности для реабилитации ветеранов. Давайте в сюжетах и статьях ссылки на контакты, например "горячих" линий психологической помощи для ветеранов.

Не акцентируйте на негативных аспектах ПТСР и его влиянии на ветеранов. При этом обращайте внимание на помощь, поддержку и возможности для реабилитации ветеранов. Давайте в сюжетах и статьях ссылки на контакты, например "горячих" линий психологической помощи для ветеранов. Стигматизация и ярлыки: Избегайте использования ярлыков, которые могут клеймить ветеранов из ПТСР, таких как "психически больной", "психопат" или "с расстройствами психики".

Заголовки материалов по теме должны быть объективными, нейтральными и отражать достойный подход к теме ПТСР среди ветеранов. Они должны стимулировать понимание, эмпатию и поддержку, а не усугублять стереотипы или вызывать негативные эмоции.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал интервью с вице-президентом Ассоциации политических психологов Украины, кандидатом психологических наук Светланой Чунихиной. В нем эксперт рассказала, почему мужественные и несокрушимые в ужасах войны бойцы накладывают на себя руки, вернувшись в гражданскую жизнь, и как предотвратить трагедию, если близкий человек находится на грани отчаяния.

Больше об этом читайте в публикации: "Зона риска: почему ветераны совершают самоубийства и как помочь украинцам оправиться от потрясений войны".