На Хмельнитчине пьяный любитель русского шансона искалечил военного пенсионера: полиция молчала пять дней

У 64-летнего ветерана сломана рука, нос и верхняя челюсть, мужчину готовят к операции.

В Хмельницкой области замечание за прослушивание российской музыки дорого стоило 64-му военному пенсионеру Александру Алексееву. Нетрезвый молодой человек в ответ избил его настолько сильно, что мужчине понадобится операция и длительная реабилитация. Родные пострадавшего и местные жители возмущены инцидентом и требуют жесткого наказания для нападающих.

"Твоего Сашу очень сильно избили"

Огласку ситуация в Дунаевцах — бывшем райцентре Хмельницкой области — приобрела в середине этой недели после поста Натальи Алексеевой в Facebook. А произошел инцидент еще в минувшее воскресенье, 24 сентября, в 8:30 утра. В это время ее муж Александр — бывший офицер, прошедший войну в Афгани, оказался по делам в центре возле магазина "Оазис", услышал российский шансон, раздававшийся из одного из припаркованных автомобилей, и попросил его выключить.

— Муж просто сделал замечания ребятам в той машине, потому что сколько у нас гибнет людей на войне, а тут звучит такая музыка. Они начали огрызаться, тогда Саша говорит: "Ладно, мы с вами так говорить не будем, я сейчас набираю полицию, пусть они с вами разбираются", — объяснила Наталья "Телеграфу", как развивались события воскресного утра. — Муж даже дозвонился на "102", объяснил ситуацию и в этот момент один из ребят начал его избивать.

На видео, которое впоследствии появилось в сети, действительно можно увидеть, как между двумя мужчинами происходит короткий разговор. Потом старший, а это был Александр — отходит в сторону, разговаривая по телефону, а младший стоит несколько секунд, идет вслед за своим визави и наносит удар за ударом. За дракой наблюдают, очевидно, три приятеля нападающего, один из которых решает вмешаться и оттягивает своего товарища от "противника", который уже лежит на асфальте и не способен подняться. Второй заботливо приносит тапочек, но помочь пострадавшему никто не считает нужным, молодые люди садятся в машину и уезжают. Так же игнорируют окровавленного мужчину и случайные прохожие.

Молодой человек набросился с кулаками на старшего, затем добивал его и ногами.

— Люди проходили мимо, никто не помогал, не знаю, по какой причине, ведь городок маленький, все друг друга знают, — говорит женщина. — Об этой драке услышала моя сотрудница, она подошла, увидела окровавленного Сашу, помогла ему немного подняться, и тут как раз приехала скорая. Неизвестно, кто ее вызвал, возможно, полиция, следовавшая на место после звонка мужа. Его повезли в больницу, а коллега набрала меня и говорит: "Наташа, твоего Сашу очень сильно избили", так что я с сыном помчалась следом.

Об Александре в Дунаевцах отзывается очень хорошо, чего не скажешь о его нападающем.

В результате драки муж получил многочисленные переломы костей лица, а именно верхней челюсти и носа, перелом левого локтевого сустава, имел гематому на почке, слава Богу, она уже разошлась и ушибы по всему телу. Пока Саша еще в больнице, на понедельник ему назначена операция, раньше делать ее было нельзя, нужно было нормализовать его состояние. Первой будут "собирать" руку, потому что перелом очень сложный, будут ставить пластину, складывать кость из кусочков. Лицом тоже будут заниматься, но со временем, потому что там ситуация может подождать, — уточняет женщина.

По словам Натальи, кто именно напал на ее мужа среди бела дня, стало известно из комментариев под постом — местные жители подсказали, что это 26-летний Ярослав С*вчук. И вроде бы это не первый инцидент в городе при его участии. В официальном сообщении полиции об обстоятельствах избиения военного пенсионера, которое, кстати появилось на сайте только в четверг, 28 сентября, не указано, имел ли злоумышленник ранее проблемы с законом. Однако указано, что нападение он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В местной группе назвали и показали человека, который является обидчиком Александра Алексеева.

— Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции объявили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и вынесли ходатайство о назначении ему судом меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста, — говорится в сообщении.

"Не для того мой сын на фронте"

Наталья в свою очередь отмечает, что не считает квалификацию действий молодого человека адекватной тому, какие травмы он нанес ее мужу.

— Первые дни вообще была тишина, а должна была быть хоть какая-то реакция — или сообщение в новостях, или что-то другое, но не было ничего, — подчеркивает жена пострадавшего. – Именно поэтому я и решила привлечь внимание общественности. И если посмотреть в комментариях, то люди возмущены этой ситуацией, потому что Сашу многие знают, он совсем неконфликтный человек. Он сделал все цивилизованно, но получил вот такую агрессивную реакцию от этого молодчика.

Жители Дунаевцев действительно стали на сторону Александра. Люди отмечали, что в стране идет война с российскими оккупантами и в тылу не стоит потакать каким-либо вещам, имеющим отношение к врагу. Большинство комментаторов удивлялись, почему о банальных преступлениях, вроде мелких краж, быстро становится известно, а тут серьезный инцидент пытались замолчать. Все однозначно настаивали на необходимости наказать молодого человека, а часть традиционно считала, что это можно сделать, отправив его на фронт.

В комментариях люди сомневаются, что молодой человек будет наказан за нападение на своего земляка.

Кстати, в Хмельницкой области еще летом 2022 года был введен мораторий "на публичное использование русскоязычного культурного продукта", который будет действовать до полного освобождения оккупированных территорий. Тогда местные чиновники объясняли СМИ, что речь идет о воспроизведении музыки или фильмов. Правда, никакого наказания за это не предусмотрено, но правоохранители могли требовать от местных жителей выключить песню российского исполнителя, ссылаясь на документ. А предшествовал его принятию конфликт на блошином рынке в одном из парков Хмельницкого именно из-за такой музыки.

Сын Алексеевых воюет в Донецкой области, тем временем в тылу его ровесник напал на отца.

Так что если бы нападавший дождался приезда полиции, то с ним должны были бы провести профилактическую беседу и объяснить, почему не стоит выбирать для прослушивания в общественных местах музыку российских исполнителей. Но он поступил по-другому. По словам Натальи, за прошедшие с момента нападения на ее мужа дни его обидчик не предпринимал попыток даже узнать о состоянии здоровья пострадавшего, не то что предложить помощь.

— Его раскаяние нам ни к чему, — подчеркнула Наталья. — Моему сыну 22 и он на войне, на Донецком направлении, а этому молодому человеку 26, и здесь в тылу он утром напивается и нападает на человека, калечит. И не должно быть так, чтобы за это не было наказания. Не для того мой сын на фронте защищает нас, Украину, чтобы в его родном городе это происходило.