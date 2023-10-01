На Хмельниччині п'яний любитель російського шансону скалічив військового пенсіонера: поліція мовчала п'ять днів

У 64-річного ветерана зламана рука, ніс і верхня щелепа, чоловіка готують до операції.

На Хмельниччині зауваження щодо прослуховування російської музики дорого коштувало 64-му військовому пенсіонеру Олександру Алексєєву. Нетверезий молодик у відповідь побив його настільки сильно, що чоловіку знадобиться операція та тривала реабілітація. Рідні постраждалого та місцеві мешканці обурені інцидентом і вимагають жорсткого покарання для нападників.

"Твого Сашу дуже сильно побили"

Розголосу ситуації у Дунаївцях — колишньому райцентрі Хмельницької області — набула в середині цього тижня після поста Наталії Алєксєєвої у Facebook. А стався інцидент ще минулої неділі, 24 вересня, о 8:30 ранку. В цей час її чоловік Олександр — колишній офіцер, який пройшов війну в Афгані, опинився у справах в центрі біля магазину "Оазис", почув російський шансон, що лунав з однієї з припаркованих автівок, і попросив його вимкнути.

— Чоловік просто зробив зауваження хлопцям у тій машині, бо скільки у нас гине людей на війні, а тут лунає така музика. Вони почали огризатися, тоді Саша каже: "Ладно, ми з вами так говорити не будемо, я зараз набираю поліцію, хай вони з вами розбираються", — пояснила Наталія "Телеграфу" як розвивалися події недільного ранку. — Чоловік навіть додзвонився на "102", пояснив ситуацію і в цей момент один з хлопців почав його бити.

На відео, що згодом з'явилось в мережі, дійсно можна побачити, як між двома чоловіками відбувається коротка розмова. Потім старший, а це був Олександр — відходить у бік, розмовляючи по телефону, а молодший стоїть кілька секунд, йде слідом за своїм візаві і завдає йому удар за ударом. За бійкою спостерігають, очевидно, три приятелі нападника, один з яких вирішує втрутитися і відтягує свого товариша від "противника", який вже лежить на асфальті і не здатен піднятися. Другий турботливо приносить капця, але допомогти постраждалому ніхто не вважає за потрібне, молодики сідають в машину і їдуть геть. Так само ігнорують скривавленого чоловіка і випадкові перехожі.

Молодий чоловік накинувся з кулаками на старшого, потім добивав його і ногами.

— Люди проходили повз, ніхто не допомагав, не знаю, з якої причини, адже містечко маленьке, всі один одного знають, — каже жінка. — Про цю бійку почула моя співробітниця, вона підійшла, побачила закривавленого Сашка, допомогла йому трохи піднятися, і тут як раз приїхала "швидка". Невідомо, хто її викликав, можливо, поліція, яка прямувала на місце після дзвінка чоловіка. Його повезли у лікарню, а колега набрала мене і каже: "Наташа, твого Сашу дуже сильно побили", тож я з сином помчала слідом.

Про Олександра у Дунаївцях відгукується дуже добре, чого не скажеш про його нападника.

Внаслідок бійки чоловік отримав численні переломи кісток обличчя, а саме верхньої щелепи і носа, перелом лівого ліктьового суглоба, мав гематому на нирці, слава Богу, вона вже розійшлась і забої по всьому тілу. Наразі Саша ще в лікарні, на понеділок йому призначена операція, раніше робити її було не можна, потрібно було нормалізувати стан. Першою будуть "складати" руку, бо перелам дуже складний, будуть ставити пластину, складати кістку зі шмточків. Обличчям теж будуть займатися, але згодом, бо там ситуація може почекати, — уточнює жінка.

За словами Наталії, хто саме напав на її чоловіка посеред білого дня, стало відомо з коментарів під постом — місцеві мешканці підказали, що це 26-річний Ярослав С*вчук. І нібито це не перший інцидент в місті за його участі. В офіційному повідомленні поліції щодо обставин побиття військового пенсіонера, яке, до речі з'явилось на сайті лише у четвер, 28 вересня, не зазначено, чи мав зловмисник раніше проблеми із законом. Однак вказано, що напад він скоїв у стані алкогольного сп'яніння.

В місцевій групі назвали і показали людину, яка є кривдником Олександра Алексєєва.

— Слідчі Камʼянець-Подільського районного управління поліції оголосили зловмиснику підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та винесли клопотання про призначення йому судом запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту, — йдеться у повідомленні.

"Не для того мій син на фронті"

Наталія своєю чергою наголошує, що не вважає кваліфікацію дії молодика адекватною тому, які травми він завдав її чоловіку.

— Перші дні взагалі була тиша, мали ж бути хоч якась реакція — чи повідомлення в новинах, чи щось інше я, але не було нічого, — підкреслює дружина постраждалого. — Саме тому я і вирішила привернути увагу громадськості. І якщо подивитися в коментарях, то люди обурені цією ситуацією, бо і Сашу багато хто знає, він зовсім неконфліктна людина. Він зробив все цивілізовано, але натомість отримав от таку агресивну реакцію від цього молодика.

Мешканці Дунаївців, дійсно, стали на бік Олександра. Люди наголошували, що у країні триває війна з російськими окупантами і в тилу не варто потурати будь-яким речам, що мають стосунок до ворога. Більшість дописувачів дивувалась, чому банальні злочини, на кшталт дрібних крадіжок швидко стають відомі, а тут серйозний інцидент намагались замовчати. Всі однозначно наполягали на необхідності покарати молодика, а частина традиційно вважала, що це можна зробити, відправивши його на фронт.

В коментарях люди сумніваються, що молодик буде покараний за напад на свого земляка.

До речі, у Хмельницькій області ще влітку 2022-го року було введено мораторій "на публічне використання російськомовного культурного продукту", який діятиме до повного звільнення окупованих територій. Тоді місцеві посадовці пояснювали ЗМІ, що йдеться про відтворення на загал музики чи фільмів. Щоправда, жодного покарання за це передбачено не було, але правоохоронці могли вимагати від місцевих жителів вимкнути пісню російського виконавця, посилаючись на документ. А передував його ухваленню конфлікт на блошиному ринку в одному з парків Хмельницького саме через таку музику.

Син Алексєєвих воює на Донеччині, тим часом у тилу його ровесник напав на батька.

Тож якби нападник дочекався приїзду поліції, то з ним мали б провести профілактичну розмову і пояснити, чому не варто обирати для прослуховування в громадських місцях саме таку музику. Але він вчинив по-іншому. За словами Наталії, за дні, що минули з моменту нападу на її чоловіка, його кривдник не робив спроб навіть дізнатися про стан його здоров'я, не те що запропонувати допомогу.

— Його каяття нам ні до чого, — підкреслила Наталія. — Моєму сину 22 і він на війні, на Донецькому напрямку, а цьому молодику 26, тут в тилу, він зранку напивається і нападає на людину, калічить. І не має так бути, щоб за це не було покарання. Не для того мій син на фронті захищає нас, Україну, щоб в його рідному місті таке відбувалось.