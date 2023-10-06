"Это ли не геноцид?": украинцев в оккупации не будут лечить без паспорта рф

Это в рф называют "более жесткими мерами"

Россияне собираются устроить настоящий геноцид в Запорожской области. Уже скоро на временно оккупированных территориях они не будут оказывать медицинскую помощь украинцам.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на гауляйтера Запорожской области евгения балицкого.

Речь идет об отказе в медицинских услугах тем украинцам, которые не приняли российское гражданство. Если они этого не сделают, то уже в 2024 году их не будут лечить.

При этом оккупанты даже не скрывают, что таким образам насильно заставляют украинцев брать паспорт рф.

"По словам "губернатора" (гауляйтера — Ред.), некоторые жители Запорожья затягивают с получением российского гражданства. Для ускорения процесса власти региона намерены принять более жесткие меры", — говорят оккупанты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ООН доказали, что пытки украинцев на временно оккупированных россией территориях являются систематическим явлением. Также в организации признали, что оккупанты нередко запытывают наших граждан до смерти. Комиссией во время визита на деоккупированные части Запорожской и Херсонской областей было установлено, что пытки применялись преимущественно в местах лишения свободы, находившихся под контролем российских властей.