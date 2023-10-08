Жидкая броня, рюкзак-антидрон и бронежилеты размера XS: чем еще удивили и порадовали украинские разработчики

На днях в Киеве прошла выставка технологий безопасности Security 2.0, на которой были представлены интересные разработки отечественных производителей. Они не только адаптировали зарубежные наработки к украинским реалиям, но и предлагали собственные изобретения

Судя по увиденному, в Украине начался бум разработок, которые сохраняют жизнь наших защитников и гражданских и помогают уничтожать врага. Из десятков представленных моделей "Телеграф" выделил семь интересных разработок.

1. Анатомический бронекостюм для женщин

Мы много слышали о необходимости защиты для наших женщин-военных. Речь, прежде всего, о бронежилете и бронекостюме. По словам представителя компании "Украинская броня", их бронекостюм "Рута Люта" является анатомическим. Когда женщина надевает мужской "броник", он торчит на груди, оставляя существенную незащищенную площадь по бокам.

Женский бронекостюм "Рута Люта"

Женский бронежилет подразумевает специальный защитный элемент. Основа – из мягкой баллистической защиты 2 класса, которую можно доукомплектовывать плитами разного класса – 3, 4, 6 – в зависимости от потребностей.

Он имеет антиинфракрасное покрытие NIR, что помогает уменьшить видимость защитницы через приборы ночного видения.

Бронежилет можно использовать отдельно или превратить в бронекостюм с защитой шеи, плеч, кишечника, паха, бедер. Размеры – S, M, L и даже XS.

Анатомическая форма + защитный элемент

2. Защита для журналистов и саперов

Компания Rarog представила свою разработку для работников СМИ: бронежилет, который доукомплектуется баулами, сумками, рюкзаком. Производится под заказ и, в зависимости от комплектации, стоит от 28 тысяч грн.

Производители позаботились и о журналистах

Еще одна новинка – легкий костюм разминирования, сделанный в виде фартука. Внутри — баллистическая защита из высокомолекулярного полиэтилена. Ловит осколки на скорости 600 м/с. Шея защищена от осколков снизу специальным воротником.

Костюм для разминирования

А еще на выставке показали новую разработку – бронекостюмы четырех размеров. И S для девочек тоже есть. Смотрите видео.

3. Жидкая броня для авто волонтеров

Надеть автомобиль в легкую броню можно за сутки. Речь о "жидкой броне", которую наносят методом распыления, она застывает в течение нескольких секунд, рассказал представитель компании Rhino. Она рекомендована для легковых автомобилей, не работающих на передовой — для волонтеров, журналистов, перевозчиков. Может использоваться и военными, однако за пределами передовой.

На полевых испытаниях с подрывом гранат РГД-5, DM50 и DM51 (от 1 до 3 метров) на незащищенной части количество пробитий достигло 97, на защищенной — одно пробитие, которое затем той же редкой броней "залечили".

Вверху — результат попадания по дверце под "жидкой броней", внизу — без защиты

В случае применения на легковых автомобилях, не работающих на передовой, такая броня прибавляет максимум 90 кг веса (в 12 раз меньше металла). Так что авто не теряет мобильности. Цена защиты (в зависимости от размера легковушки и объема работ) составляет 2-3 тыс. долларов. Его можно также нанести на металлические конструкции, поверхности зданий и т.п.

Материал поставляют из-за границы, однако производитель не объяснил ни область его применения, ни методику использования. Так что украинцы провели научную работу, адаптировав иностранные стандарты под наши условия.

4. Метеорология на военных рельсах

Единственный производитель метеостанций в Украине Meteotrek в начале войны столкнулся с тем, что аграрный рынок свернулся, а потребность в метеостанциях для фронта была сумасшедшей. Например, для арты – незаменимая вещь: выставили метеостанцию, получили данные в мобильное приложение (разработка ПО Meteotrek), внесли в программу параметры – давление, влажность, температуру, направление ветра, откорректировали, отстрелялись, снялись, уехали.

Метеостанция в руках военных, в полевых условиях

На выставке представили доработанную модель – с повышенной в 22 раза точностью измерения. Ее стоимость 700 долларов, в то время как зарубежные разработки — в два-три раза дороже. Во-вторых, под настоящие нужды разработали мобильное приложение, чтобы информация не "гуляла" по облачным хранилищам. В третьих, любое оборудование на войне ломается и требует ремонта. В этом случае – сервис в Украине. К примеру, можно заменить датчик за 80 долларов, а не завозить новую станцию из-за границы.

5. Рюкзак-антидрон

Разработанный компанией Kvertus семикилограммовый рюкзак-антидрон Kvertus AD Counter FPV недавно протестировали на линии фронта. "Худший" для разработчиков результат — FPV-дрон смог подлететь на 150 метров, лучший — 300 метров.

Однако это не индивидуальное дело, и каждому воину такой рюкзак не нужен. Поэтому группа из 8-10 бойцов может передвигаться под прикрытием одного рюкзака-антидрона. Стоимость устройства – 118 тыс. грн.

7-килограммовый рюкзак по "начинке" является мобильным средством РЭБ против FPV-дронов

6. Железобетонные хранилища от "Града"

С началом войны мы столкнулись с тем, что укрытий у нас маловато. И то, что в мирное время считалось укрытием, может оказаться заваленным хламом подвалом, который точно не спасет.

Компания BetonEnergo, до вторжения выпускавшая железобетонные изделия, на выставке представила БВС — быстровозводимое сооружение — укрытие на 20 человек с вентиляцией, энергообеспечением, туалетом и двумя выходами.

БВС для гражданских рассчитаны на 20, 50 или 100 человек. Их могут установить школы, детские сады, гражданские компании. Срок строительства – 48 часов. Сооружение выдерживает давление взрывной волны до 300 килопаскалей (то есть, может противостоять взрывам 122 мм снарядов РСЗО "Град" или 203 мм снарядам САУ "Пион" в десятке метров от укрытия. — Ред.). Местами для размещения укрытий, например, в школах, может быть пространство под стадионами и спортивными площадками, а также по периметру школ и детсадов в непосредственной близости от эвакуационных выходов, отмечает производитель.

Их уже поставляют в 19 областей Украины, в том числе — в Херсон. А первые укрытия поехали в Николаев, который с начала войны и по сей день остается под обстрелами.

Есть БВС, которые можно использовать как противоосколочные укрытия и на остановках транспорта. Компания также запустила производство огневых сооружений для военных.

Но "Телеграф" решил, что это лучше один раз увидеть (см. видео)

7. Машины для гражданского разминирования

Самые масштабные и яркие экспонаты на выставке — алые автомобили от промышленной компании "Пожмашина" для гражданского разминирования. Они предназначены для выезда на место прилета и вывоза взрывоопасных элементов.

Пожарные и пиротехнические машины "Пожмашины". Масштаб одинаковый, "начинка" и назначение – узкоспециализированные

До полномасштабной войны в Украине не было собственных современных пиротехнических автомобилей — только ГАЗ-66. В нем защита пиротехников состояла из самодельного бруствера: деревянной стенки и песчаной насыпи возле нее.

Производитель ранее создавал пожарные авто для ГСЧС, а теперь разработал специальное авто для разминирования – пиротехническую машину тяжелого типа. Она имеет полностью бронированную кабину, бронированный кузов, все необходимое пиротехническое оборудование. Перегородка между кабиной и отсеком для перевозки боеприпасов и другого опасного груза имеет также бронирование высокого класса (7).

Они не предназначены для работы "в поле", однако саперы не выбирают, куда "прилетит", поэтому эта машина фактически вездеход (колесная формула 6х6 позволяет передвигаться по дорогам с некачественным покрытием, а на практике — по лесам, полям, песку и т.д.).

Кроме того, предприятие работает над легковым пиротехническим авто.

И напоследок — немного выставочного троллинга.