"Дроны – это патроны": комбриг ВСУ назвал неожиданную проблему с беспилотниками

Дроны необходимы для современной войны

Бизнесмен, банкир, а сейчас — командир роты ударных беспилотников 68-й отдельной егерской бригады Андрей Онистрат рассказал, какая проблема на фронте существует со списанием отслуживших дронов. Он отметил, что несмотря на то, что само слово "дроны" во время войны у всех на слуху, мало кто понимает, зачем они, откуда берутся, куда деваются.

Об этом Андрей Онистрат говорил в интервью "Украинской правде". Он отметил, что есть масса тем, которые в армии нужно не то чтобы критиковать, а менять. Ситуация со списанием отслуживших беспилотников — одна из них.

"А вот чтобы списать дроны, которые я употребил за полгода, у меня служба списания попросила 50 пакетов бумаги! Рапорт, служебное расследование, подпись, свидетели, копия, три экземпляра – один в ДБР, второй в ГШ, третий в архив. А для меня дроны – это патроны. Вы представляете, если бы мы списывали каждый патрон 5,45", — описал ситуацию комбриг.

Он добавил, что во время боевых действий его бригада может потерять три дрона за день, а может за неделю не потерять ни одного. Он добавил, что его бригаде, "Шершням Довбуша" на месяц необходимо плюс-минус 30 дронов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне начали бить по Украине новыми моделями беспилотников. Фактически, в них купленные на AliExpress двигатели.

За счет чего Украина сможет переломить ситуацию на фронтах в свою пользу и заставить рф "отползти"? Что нужно делать отечественной оборонке, чтобы не зависеть от настроений в США? На эти и другие вопросы в первой части интервью "Телеграфу" ответил авторитетный военный аналитик, офицер ВС Азербайджана Агиль Рустамзаде: "Враг перешел на военные рельсы, а Украина еще раскачивается": военный аналитик Агиль Рустамзаде