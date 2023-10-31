россия готова на любую подлость для достижения своих преступных и кровожадных целей

Российские СМИ распространяют информацию, якобы Служба безопасности Украины и национальная полиция нашей страны "могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием". Как известно, россияне нередко предварительно пытаются обвинить Украину в том, что на самом деле планируют осуществить сами.

О готовящейся "провокации" заявил начальник войск РХБЗ (Радиационной, химической и биологической защиты рф Игорь Кириллов. Его слова цитируют росСМИ.

"Сценарий такой провокации против россии отработали на тренинге в августе-сентябре во Львове. По замыслу тренинга, в Николаевской области фиксируется появление случаев инфекционного заболевания вирусом гриппа птиц, а дальше в произошедшем обвиняют россию", — заявил он.

Конечно же, в придуманной провокации не обошлось без "коварного Запада": Кириллов добавил, что модератором мероприятия якобы была Филиппа Ленцос, член руководящего совета по биобезопасности Великобритании. По его словам, участвовали в нем, в том числе сотрудники СБУ и украинские чиновники.

Как известно, Украина никогда не действует во вред своим гражданам. Тогда как россия готова на любую подлость для достижения своих преступных и кровожадных целей.

Тем временем, как сообщал "Телеграф", количество ликвидированных в Украине российских оккупантов пересекло очередной рубеж — 300 тысяч человек. Последние 100 тысяч были уничтожены в период с мая по октябрь.