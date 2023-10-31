россия готовит провокацию с опасной инфекцией? Какая область под угрозой
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россия готова на любую подлость для достижения своих преступных и кровожадных целей
Российские СМИ распространяют информацию, якобы Служба безопасности Украины и национальная полиция нашей страны "могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием". Как известно, россияне нередко предварительно пытаются обвинить Украину в том, что на самом деле планируют осуществить сами.
О готовящейся "провокации" заявил начальник войск РХБЗ (Радиационной, химической и биологической защиты рф Игорь Кириллов. Его слова цитируют росСМИ.
"Сценарий такой провокации против россии отработали на тренинге в августе-сентябре во Львове. По замыслу тренинга, в Николаевской области фиксируется появление случаев инфекционного заболевания вирусом гриппа птиц, а дальше в произошедшем обвиняют россию", — заявил он.
Конечно же, в придуманной провокации не обошлось без "коварного Запада": Кириллов добавил, что модератором мероприятия якобы была Филиппа Ленцос, член руководящего совета по биобезопасности Великобритании. По его словам, участвовали в нем, в том числе сотрудники СБУ и украинские чиновники.
Как известно, Украина никогда не действует во вред своим гражданам. Тогда как россия готова на любую подлость для достижения своих преступных и кровожадных целей.
Тем временем, как сообщал "Телеграф", количество ликвидированных в Украине российских оккупантов пересекло очередной рубеж — 300 тысяч человек. Последние 100 тысяч были уничтожены в период с мая по октябрь.