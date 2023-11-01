Что-то происходит: НАТО перебрасывает воздушных разведчиков к границам рф

С чем связан внезапный рост активности самолетов-разведчиков пока не известно

Самолеты воздушной разведки Североатлантического Альянса (НАТО) возобновили полеты у границ с россией. Авиацию с крымского направления перебрасывают к Калининградской области.

Такая активность наблюдается уже вторые сутки подряд. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

Так, согласно данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, в среду, 1 ноября, Bombardier Challenger 650 с позывным CL60 взлетел с военной базы НАТО "Михаил Кагалничану" в Констанце и ведет разведку вокруг Калининградской области рф.

Во вторник, 31 октября, американский БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Он пролетел над Румынией и также вел разведку над территорией Польши вдоль границ Калининградской области.

В сообщении мониторинговой группы говорится, что пока непонятно с чем связан этот повышенный интерес к российскому Калининграду.

Ранее "Телеграф" сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, почему Альянс должно продолжать помогать Украине.