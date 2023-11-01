Щось відбувається: НАТО перекидає повітряних розвідників до кордонів росії

З чим пов’язане раптове зростання активності літаків-розвідників поки що не відомо

Літаки повітряної розвідки Північноатлантичного Альянсу (НАТО) відновили польоти біля кордонів із росією. Авіацію з кримського напрямку перекидають до Калінінградської області.

Така активність спостерігається вже другу добу поспіль. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру".

Так, згідно з даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, у середу, 1 листопада, Bombardier Challenger 650 з позивним CL60 злетів з військової бази НАТО "Михайло Кагалнічану" в Констанці та веде розвідку навколо Калінінградської області росії.

У вівторок, 31 жовтня, американський БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE11 злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії. Він пролетів над Румунією і вів розвідку над територією Польщі вздовж кордонів Калінінградської області.

У повідомленні моніторингової групи відмічається, що поки незрозуміло з чим пов’язаний цей підвищений інтерес до російського Калінінграда.

Раніше "Телеграф" повідомив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чому Альянс має продовжувати допомагати Україні.