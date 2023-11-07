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В Украине обнаружили новый вид COVID-19 с необычным симптомом: в какой области

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Новый вид COVID-19 обнаружили в Ровенской области Новость обновлена 07 ноября 2023, 16:05
Новый вид COVID-19 обнаружили в Ровенской области. Фото CDS LAB

Он имеет повышенный уровень заразности

На территории Украины был зафиксирован новый подвид ранее распространенного коронавируса штамма Омикрон, который называют "Арктур". Отличает его от других необычный симптом.

Первые случаи зарегистрированы в Ровенской области. Об этом сообщает глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram.

"Его обнаружено на территории Дубенского района", — рассказал глава ОВА и добавил, что причин для паники нет.

"Арктур" — это субвариант COVID-штамма Омикрон. Впервые его медики обнаружили в январе 2023 года в Индии, тогда он быстро распространился по миру. Характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, что в 1,2 раза больше, чем близкий штамм Kraken.

Что за необычный симптом

"Арктур" сопровождается привычными клиническими проявлениями у пациентов, среди них высокая температура, кашель, боль в горле, мышечная слабость.

"А также добавляет новый симптом - зудящий конъюнктивит (розовый глаз) без навоза, но с ощущением липкости в глазах", — отметил глава ОВА.

Учитывая опасность, которую несет этот вид коронавируса, Коваль призывает граждан вакцинироваться. Особенно тех, кто входит в возрастную категорию 65+.

"Тем более, на прошлой неделе имели летальный случай в Костопольской общине. Вакцины до сих пор безвозмездные и в свободном доступе", — констатировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным специалистов, жители Киева стали чаще болеть гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Эта ситуация связана прежде всего с наступлением похолодания.

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#Короновирус #Захворювання #Covid-19