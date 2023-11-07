Часть окружения Зеленского не верит в победу Украины? Тука оценил статью Time

Для украинцев некоторые озвученные тезисы в статьях Зеленского и Залужного оказались полной неожиданностью

В нашумевшей статье TIME, колонке и интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist нет ничего сенсационного. Для тех, кто "в теме", не секрет, что в части окружения Зеленского есть пораженческие настроения. Но в этом есть свой нюанс.

Об этом "Телеграфу" сказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ОВА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука. По его словам, военные и волонтеры уж точно не были удивлены озвученному в этих материалах.

"Я ничего сенсационного в этих материалах не увидел. Исходя из того, что подавляющее число граждан Украины не живут войной, как бы это парадоксально ни звучало, для них озвученные тезисы оказались полной неожиданностью. А для военных, волонтеров, аналитиков, для тех, кто "в теме", ничего сенсационного в появившейся информации нет", — сказал Тука.

В пример он привел статью TIME. Тука подчеркнул, что для него лично уже далеко не новость, что в части окружения президента Владимира Зеленского есть пораженческие настроения.

"Другое дело — обусловлены такие настроения некими объективными факторами либо это откровенно пророссийские веяния, которые овладели определенной частью приближенных президента. Этим, как по мне, должна интересоваться Служба безопасности", — отметил собеседник "Телеграфа".

Насчет откровений Валерия Залужного в колонке The Economist, по мнению Туки, они диссонируют с тем, что украинцы постоянно слышат в "Едином телемарафоне" о постоянных победах и прорывах.

"Главком признал, что есть угроза превращения того, что происходит на фронте, в окопную войну. Некоторые ветераны мне в личных сообщениях пишут, что мы дошли до стадии АТО-2. Того, что мы имели на Донбассе, начиная примерно с 2016-го. И это не придает оптимизма. Я прекрасно знаю, что значит такого рода "заморозка" на линии фронта. Это всегда приводит к деморализации личного состава. К демотивации. Это плохо, очень плохо", — подытожил он.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграфа": Когда что-то изменится на фронте и удастся ли быстро освободить Крым — Тука о Залужном, Зеленском и "арестовичах".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал статью Валерия Залужного о ситуации на фронте. Глава государства оказался несогласен с выводами главкома.