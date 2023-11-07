Как быть военным психологом и куда идти, чтобы приобщиться к поддержке морального духа бойцов?

К работе с военными подключаются гражданские психологи и социальные работники

На передовой каждый военный сталкивается с чрезвычайно сложными психологическими вызовами. Еще труднее это ощущается в периоды активного контрнаступления – стресс и психологическое давление возрастают. Над сохранением морального духа и здоровья военнослужащих работают психологи, но специалистам сложно охватить всех бойцов.

Как рассказал для "Телеграфа" опытный психолог военной школы "Боривитер" Олег Крец, к работе с военными приобщаются все, кто может и кто готов.

— Очень хотелось бы сказать, что у нас есть полноценные институты, имеющие четкое направление деятельности, но их нет. В Украине же существует большое количество гражданских психологов, ОО, фондов и других инициатив, направленных на поддержку гражданских. Они также помогают семьям погибших бойцов или военным, котрые вернулись из плена. Участвуют как гражданские психологи и психотерапевты, так и военные психологи. К кому есть доступ, у кого есть время. К должности психолога подключают даже социальных работников, — говорит психолог.

По его словам, специализированное образование военного психолога можно получить в Национальной академии Национальной гвардии Украины. Есть также курсы военных психологов, но, чтобы пройти их, желательно уже иметь базовое психологическое или медицинское образование.

— В психологии есть разные направления: работа с травмами, стрессом, кризисные терапии и т.д. Есть несколько психологов, которые могут с этим работать, они проходят курсы и учатся. Поэтому сейчас привлекают гражданских психологов, которые периодически приезжают и работают с командирами, сержантами и рядовыми солдатами. Это было представление от Генерального штаба ВСУ. И после этого начали подписывать меморандумы с определенными организациями, ОО и фондами о сотрудничестве. И после подписания они едут туда. Или это прямое приглашение от батальонов, иногда это нарушение инструкции, но все ищут выходы из неотложных ситуаций, — рассказывает Олег Крец.

О том, каково общее моральное состояние военных сегодня и проблемы в этой сфере читайте в полном интервью, которое выйдет на сайте "Телеграф" в четверг, 8 октября, утром.