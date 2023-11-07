"Денацификация" продолжается: в Украине ликвидировали соратника известного российского неонациста

Сообщается, что оккупант попал под удар кассетного снаряда

"Денацификация" в Украине идет полным ходом и на фронте был ликвидирован очередной российский нацист. Речь идет о соратнике российского идеолога неонацизма Максима Марцинкевича ("Тесак") Максиме Аристархове.

Соответствующие сообщения появились в российских СМИ. Сообщается, что о смерти российского оккупанта сообщила его сестра, которая отметила, что тот попал под удар кассетных боеприпасов ВСУ. Его тело до сих пор найти не могут.

Помимо того, она добавила, что еще двоих россиян после удара отправили в больницу.

На сообщения уже отреагировал украинский блогер Денис Казанский, который отметил, что инцидент произошел неподалеку от Авдеевки.

"Тот редкий случай, когда на фронте действительно произошла денацификация — убили российского нациста. Смешнее сегодня вы уже ничего не прочитаете", — написал он.

Известно также, что 37-летний Аристархов был осужден на 16 лет за убийство двух человек в Московской области, по той же статье, к слову, были выдвинуты обвинения и "Тесаку" но уже посмертно. В сентябре 2023 года Аристархов записался в "Шторм Z" — оккупационное подразделение, состоящее из заключенных. Как видно, долго он повоевать не смог.

Как сообщалось ранее, эксперт ранее подсчитал, что ВСУ необходимо ежемесячно ликвидировать по 20 тысяч российских оккупантов.